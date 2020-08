Tras el final de “Wrath of the Gods” o “La ira imperial de los dioses”, “Nanatsu no Taizai”, mejor conocido como “ The Seven Deadly Sins ” (“Los siete pecados capitales” en español), ya prepara su quinta temporada, aunque oficialmente se trata de la cuarta entrega.

La próxima tanda de episodios del anime basado en el manga del mismo nombre del autor Nakaba Suzuki lleva como título: ‘Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan’ (‘The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgment’ o ‘Los siete pecados capitales: Juicio de la furia’) Hasta el momento la nueva entrega ya cuenta con fecha de estreno, imagen promocional y un teaser tráiler.

Por otro lado, los fans esperan que la quinta temporada de “ The Seven Deadly Sins ” no repita la caída significativa en la calidad de la animación. Desde que la ficción se mudó de A-1 Pictures a Studio Deen los resultados estuvieron fueron muy controvertidos.

Este es el nuevo póster de la cuarta temporada de "The Seven Deadly Sins" (Foto: Studio DEEN)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

La cuarta temporada cubrió 31 capítulos del manga, así que todavía hay una gran cantidad de historia por cubrir. Sin embargo, aún no hay muchos detalles sobre la trama de la próxima tanda de episodios de “Nanatsu no Taizai”.

Uno de los temas que quedaron pendientes es la consigan de Ban de encontrar a Meliodas y llevarlo a casa en Brittonia, pero ya que el tiempo pasa de manera diferente en el purgatorio ¿cuántas décadas, siglos o milenios pasarán antes de que esto suceda?

Ban al ser inmortal es el único miembro de los Siete Pecados Capitales, además de Meliodas, que tiene la posibilidad de sobrevivir al purgatorio. Pero pasar tanto tiempo en purgatorio probablemente lo vuelva más fuerte.

Como se menciona en ‘What’s on Netflix’, en Britannia se ha formado una nueva alianza entre el Clan de la Diosa, el Clan de las Hadas, el Clan Gigante y los humanos, iniciando así una segunda guerra santa que tiene el objetivo de acabar con el Clan Demonio de una vez por todas.

Sin embargo, el huevo gigante que Meliodas tiene en el cuerpo continúa manifestándose, y cuando eclosiona Meliodas al parecer despierta como el nuevo Rey Demonio.

¿Meliodas será el nuevor Rey Demonio en la quinta temporada de "Nanatsu no Taizai"? (Foto: Studio DEEN)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”

PERSONAJES DE “THE SEVEN DEADLY SINS” 5

Todavía no se ha anunciado si se incorporarán nuevos personajes, así que estos son los personajes que vuelven.

Meliodas

Ban

Escanor

Hawk

Elizabeth Liones

Diane

King

Gowther

Merlin

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

Originalmente, la nueva temporada de “The Seven Deadly Sins” estaba programada para empezar en octubre del 2020, sin embargo, debido al coronavirus tuvo que retrasarse hasta enero de 2021.

Esto significa que los nuevos episodios llegarán a Netflix a mediados del próximo año.