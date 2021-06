El pasado 28 de junio se estrenó en Netflix la quinta temporada de “The Seven Deadly Sins” (“Los siete pecados capitales” en español), un anime inspirado en el manga del mismo nombre de Nakaba Suzuki.

La historia sigue a Elizabeth, princesa del Reino de Liones, quien huye de su hogar para dar con el paradero de los miembros de la organización criminal conocidos como “Los siete pecados capitales”. Su viaje no sale como había imaginado y debe enfrentarse a numerosos contratiempos si quiere conseguir su propósito y salvar su reino.

El anime cuenta con cinco temporadas y cada una de ellas tiene alrededor de 24 episodios. Si bien la quinta temporada de “The Seven Deadly Sins” recién se acaba de estrenar en Netflix, los usuarios del servicio de streaming ya se preguntan si habrá una sexta entrega. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

“THE SEVEN DEADLY SINS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 6 EN NETFLIX?

Aunque Netflix no ha indicado si “The Seven Deadly Sins” tendrá una sexta temporada, lamentamos informarte que no habrá otra entrega. Tomando en cuenta que al final del último episodio del anime está incluido un epílogo, y quien entra en escena es el hijo de Meliodas y Elizabeth. Quienes a pesar de todo, terminaron juntos y tuvieron un niño, Tristan.

El epílogo del anime toma lugar 10 años después del desenlace de la aventura principal. Ahora Tristan es un joven príncipe ansioso de aventuras, y con el mismo sentido de justicia de su padre. Este final que se encuentra disponible en Netflix es el mismo que el del manga, es por eso que “The Seven Deadly Sins” no tendría una sexta temporada. Sin embargo, eso no quiere decir que todo haya terminado para la franquicia.

A principios de este año, se anunció que se estrenará una película animada en Japón, la cual es una continuación directa de la serie de televisión. Es de imaginarse que sucede entre el final y los 10 años de la aparición de Tristan.

Por otro lado, aunque el manga ya terminó, tiene una continuación. Se trata de “Four Knights of the Apocalypse”, y es del mismo autor, Nakaba Suzuki. Esta historia tiene un nuevo personaje, pero eso no evita que algunos de los que aparecieron en “The Seven Deadly Sins” puedan ser parte de la trama. Pero para que este manga sea adaptado en forma de anime pasará un buen tiempo, ya que apenas comienza.