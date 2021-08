Recientemente se hizo público el lanzamiento de la nueva serie turca de Fox TV, que promete cautivar a los espectadores fanáticos del género otomano. Estamos hablando de “The Tale of the Far City”, “Uzak Şehrin Masalı” en su idioma original, el programa que tiene un elenco de actores reconocidos internacionalmente.

Una de las actrices que protagonizará el show es Aslihan Güner, famosa por dar vida al personaje de Yildiz en “Estrella de amor”. Los encargados de producir el programa son 25 Films, bajo la dirección de Mustafa Şevki Doğan y escrito por el famoso Can Sinan.

Si quieres conocer qué otros artistas participarán en la nueva serie de Fox Turquía y cuál es su trama, sigue leyendo.

¿DE QUÉ TRATA “THE TALE OF THE FAR CITY”?

Un triángulo amoroso. La trama gira en torno a Umay, una mujer que se niega a aceptar que su esposo Affan tendrá un hijo con otra mujer y decide dejar el lugar donde viven para irse con sus dos hijos a la casa de su hermana mayor Sonay.

Por otro lado, un hombre llamado Kürşat, quien ha cruzado ilegalmente la frontera, se esconderá en la casa de las mujeres para evitar que los policías lo detengan. Con el fin de protegerlo, las hermanas dirán que este sujeto es el esposo desaparecido de Sonay; y con el tiempo, ambas se sentirán atraídas por él, lo que causará más de un problema.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL PROGRAMA?

Si bien aún no tiene fecha de estreno, se espera que la serie considerada una de las mejores producciones dramáticas del nuevo siglo llegué a las pantallas el próximo mes de septiembre.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THE TALE OF THE FAR CITY”?

Aslıhan Güner es Umay

Timur Acar es Affan

Begüm Birgören es Sonay

Barış Kılıç es Kürşat