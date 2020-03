Gabriel Fernández, el niño latino de apenas 8 años que fue torturado y asesinado por su propia madre y su padrastro, fue abandonado por Pearl Fernández cuando nació en 2005, pero volvió con ella en el 2012 y desde entonces evidenció signos de maltrato y violencia hasta su muerte menos de un año después.

Antes de que mudarse con nuevamente con su madre, su novio, Isauro Aguirre, y dos hermanos en Palmdale, al norte de Los Ángele, Gabriel vivió por un tiempo con un tío y su pareja y luego con sus abuelos. Por las imágenes de esta época, al menos cuando era cuidado por sus tíos, Gabriel Fernández parecía un niño feliz y saludable.

En “The Trials of Gabriel Fernández”, la serie documental de Netflix, la relación de Gabriel con su tío abuelo Michael Lemos Carranza y el compañero de Michael, David Martínez se describe como la más amoroso. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? ¿por qué Gabriel no se quedó con ellos?

The Trials of Gabriel Fernandez

Cuando el pequeño Gabriel tenía apenas 3 días de nacido, Pearl le dijo a Michael que "viniera a buscar a su hijo" porque estaba llorando y ella no sabía qué hacer con él, contó David en el documental dirigido por Brian Knappenberger.

El niño que años más tarde sería obligado a comer espinacas podridas, heces de gato e incluso su propio vómito vivió con Michael y David durante los primeros años de su vida, y de acuerdo a de clariones de la tía abuela de Pearl, Elizabeth Carranza, ambos hombres amaban mucho a Gabriel.

Sin embargo, el pequeño fue arrebatado de su lado cuatro años después por sus abuelos, quienes se oponían a que lo cuidaran dos hombres homosexuales.

Gabriel Fernández, el niño de 8 años que murió en mayo de 2013 tras ser severamente maltratado y torturado por su madre y su novio, arrestados y condenados por su asesinato (Foto: Netflix)

EL TRÁGICO FINAL DEL TÍO DE GABRIEL

Durante los ocho meses que Gabriel permaneció con Pearl y su padrastro alguien llamó para señalar que creían que el niño de ocho años había sido molestado por su tío, acusación que fue desmentida por David y por algunos miembros de la familia de Gabriel.

Pero Pearl y Aguirre llamaban gay a Gabriel gay y lo maltrataban por tener actitudes que ellos consideraban femeninas.

Por lo visto en “The Trials of Gabriel Fernández”, Michael falleció un año después de la muerte de su sobrino, el 17 de septiembre de 2014 y se desconoces las causas.

En tanto, su pareja David fue deportado a EL Salvador por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Para entrevistarlo los productores de la serie documental de Netflix viajaron a David San Salvador.

Sobre Gabriel Fernández, David dijo: “Era mi bebé. Nunca antes había conocido el dolor, hasta que falleció. Lo amaré hasta que muera”.