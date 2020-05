“The Umbrella Academy” es una serie de televisión de superhéroes basada en los cómics de Gerard Way e ilustrado por Gabriel Bá para Dark Horse Comics. Steve Blackman adaptó su historia junto con Netflix para estrenar la serie televisiva en la plataforma, provocando una serie de reacciones positivas entre sus espectadores y convirtiendo a sus personajes en los favoritos de muchos amantes de la ciencia ficción.

La serie se centra en la familia Hargreeves, un disfuncional grupo que fue juntado desde pequeños por nacer con increíbles habilidades. Su “padre” fundó así “The Umbrella Aacademy”, una organización que usaría los poderes de estos niños para combatir el crimen, pero todo se salió de control y los niños se separaron para vivir su propia vida.

Tiempo después se juntaron para resolver el misterio de la muerte de su padre, solo para encontrarse con otro gran problema con uno de sus miembros. Por como terminó la temporada pasada, era obvio que habría una segunda parte y hasta Netflix lo confirmó, pero hasta ahora no había ningún indicio de que la serie volvería pronto al sitio web de streaming.

Ahora, finalmente a través de sus plataformas oficiales y redes sociales, la serie ha confirmado que volverá este año con nuevos episodios y con los siete jóvenes con poderes que se unieron para evitar el apocalipsis en la primera parte. Cuidado, habrán spoilers más adelante de la primera parte.

FECHA DE ESTRENO DE “UMBRELLA ACADEMY” TEMPORADA 2

"The Umbrella Academy" 2: ¿cuándo será estrenada la segunda temporada de la serie? (Foto: Netflix)

En febrero, casi un año después del estreno del programa, Netflix lanzó una serie de carteles de personajes de “The Umbrella Academy” haciéndo eco del gran misterio de la temporada 2: “¿Cuándo están los hermanos Hargreeves?”. El final de la temporada 1 terminó con un gran suspenso ya que todos los hermanos intentaron escapar del apocalipsis, y no está claro dónde los encontrarán los fanáticos cuando comience la temporada 2.

Hubo cierta preocupación de que la temporada 2 podría retrasarse debido a la pandemia de coronavirus, tal como ha sucedido con varias películas y programas de televisión. Sin embargo, “The Umbrella Academy” pudo continuar la post-producción y mantenerse en camino para su estreno en verano de Estados Unidos, como originalmente se había planeado en un inicio.

Tal como indica el video compartido por sus protagonistas, la temporada 2 de “Umbrella Academy” llegará el 31 de julio del 2020, poco menos de dos meses a partir de la fecha de creación de esta nota. En el metraje se ve a los miembros del elenco Gallagher, Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Justin H. Min bailando “I Think I’m Alone Now”:

On October 1, 1989 seven extraordinary humans were born. On July 31, 2020, they return.

La temporada 2 de “The Umbrella Academy” tiene muchas preguntas que responder y parece que todo se complicará y llegará a ser más loco que antes. El compositor Jeff Russo se burló previamente de un gran cambio de configuración (que los fanáticos probablemente ya esperaban) y algunos personajes nuevos e intrigantes.

El otoño pasado, un trío de nuevos actores (Ritu Arya, Marin Ireland y Yusuf Gatewood) fueron elegidos en la serie en papeles no incluidos en los cómics. Esto podría indicar que “The Umbrella Academy” se está moviendo en algunas direcciones nuevas, e incluso los fanáticos familiarizados con el material original podrían no saber lo que vendrá después.

Si bien Netflix aún no ha lanzado un avance oficial, es probable que llegue más cerca de la fecha de estreno. Incluso podría caer tan pronto como el próximo mes. De cualquier manera, la larga espera de más de un año para “The Umbrella Academy” casi ha terminado y los fans descubrirán todas las sorpresas que tiene preparada sus productores para la serie.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

“The Umbrella Academy” anunció el inicio de las grabaciones de su segunda temporada el año pasado (Foto: Netflix)

A lo largo de la primera temporada de “The Umbrella Academy”, Number Five intenta detener el apocalipsis, pero falla por no advertir que su hermana ‘sin poderes’ causaría dicho fin del mundo.

Los poderes de Vanya habían sido suprimidos por su padre cuando esta era una niña y hasta ella había olvidado que alguna vez los tuvo debido a la habilidad del rumor de Allison, su otra hermana. Sin embargo, sus poderes despiertan y en medio de la batalla final uno de sus rayos de energía destruye la Luna, que en mil pedazos cae sobre la Tierra, aunque antes los miembros de “The Umbrella Academy” dan el salto en el tiempo mientras el fuego consume absolutamente todo.

Si bien los hijos de Reginald Hargreeves viajan en el tiempo usando los poderes de Number Five, justo antes de saltar, los siete son presentados como ellos mismos, pero más jóvenes, a excepción de Five, que sigue siendo el mismo adolescente.

