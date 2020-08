CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que el viaje en el tiempo los disperso a diferentes años desde 1960, los hermanos Hargreeves se volvieron a reunir en la segunda temporada de “ The Umbrella Academy ” para una vez más intentar detener el fin del mundo. Para lograrlo fue necesario el sacrificio de uno de los hijos adoptivos de Sir Reginald.

Pero esa no fue la única muerte que se produce en los nuevos episodios de la serie de Netflix basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá. Hay por lo menos cuatro más que son definitivas y otras tantas que están envueltas de misterio.

A continuación, la lista de personajes que fallecieron en la segunda temporada de “ The Umbrella Academy ”. Si ya viste la nueva entrega continúa leyendo, de lo contrario, primero disfruta de los diez capítulos.

AGNES

Aunque no se muestra su muerte en pantalla cuando Hazel aparece ante Cinco, quien llegó justo el día del apocalipsis nuclear, le cuenta que luego de veinte años de buenos momentos Agnes murió a causa de un cáncer. También le explica que solo vino ayudarlo por la promesa que le hizo al amor de su vida.





Agnes y Hazel fueron felices por veinte años (Foto: Netflix)

HAZEL

Tras llevar a Cinco al pasado, específicamente diez días antes del holocausto, Hazel le explica que de alguna manera el fin del mundo los siguió y se produce el 25 de noviembre de 1963, además, le entrega un misterioso video. Antes de que le pueda dar más detalles aparecen los suecos asesinan al excompañero de Cha-Cha.

Hazel llegó justo a tiempo para salvar a Cinco (Foto: Netflix)

ELLIOT

El siguiente en morir en la segunda temporada de “The Umbrella Academy” es Elliot, un hombre de 1960 obsesionado con los alienígenas y otras teorías conspirativas. Él vio llegar a los seis hermanos y siguió el rastro de algunos, por eso se convirtió en una especie de aliado, pero brindarles alojamiento provocó que los suecos lo asesinaran.

Elliot recibió a los siete hermanos en su casa (Foto: Netflix)

BEN

Para evitar que Vanya volara el edificio del FBI en Dallas y provocara una guerra nuclear entre los Estados Unidos y los soviéticos Ben decidió entrar a la mente de su hermana a pesar de saber que no volvería. Aunque Ben ya estaba muerto y solo era un fantasma que acompañaba a Klaus, se sacrificó por sus hermanos y el mundo.

La nueva temporada de "The Umbrella Academy" constará de diez episodios estrenados el 31 de julio. (Difusión / Netflix).

CARL

En medio de una discusión con su esposa, Carl pierde los papeles e intenta arrebatarle el arma que Sissy tenía en sus manos, provocando que la escopeta se dispare. Cuando la bala estaba a punto de impactar en el pecho de Harlan, el poder que Vanya le transfirió desvió el proyectil, que al final mató en su padre.

Carl es el esposo de Sissy, la mujer que ayudó a Vanya cuando perdió la memoria (Foto: Netflix)

LA ENCARGADA

Al final de la segunda entrega de “The Umbrella Academy”, The Handler murió a manos de Axel, el sueco que buscaba venganza por la muerte de sus hermanos. Sin embargo, debido a que el personaje de Kate Walsh sobrevivió a una explosión y a una bala en la cabeza no se puede asegurar que no volverá.

¿Qué hará la controladora para frenar a los hermanos Hargreeves? (Foto: Netflix)

LOS HERMANOS HARGREEVES

En la nueva temporada de la serie de Netflix, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya y Ben murieron en dos ocasiones, pero en ambas oportunidades se salvaron gracias a Cinco y al viaje en el tiempo. La primera fue al inicio de la temporada cuando cayó un misil nuclear y la segunda al final, cuando The Handler arremetió contra ellos.