La temporada 3 de “The Umbrella Academy” trajo muchos personajes nuevos. Aunque algunos de enfrentaron con los hermanos Hargreeves, otros congeniaron muy bien con ellos, ganándose el cariño del público. Este fue el caso de Sloane, interpretada por Génesis Rodríguez, quien se casó con Luther, pero desapareció en la última escena de la entrega. La actriz de la serie de Netflix habló sobre las razones por las que pensaba que no iba a ser contratada para el papel.

Génesis es la hija menor del famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez, más conocido como “El Puma”. Desde pequeña, ella supo que quería ser actriz y obtuvo su primer papel como un personaje secundario en la serie “Days of our Lives”. También ha participado en programas en español como la novela “Dame chocolate”, junto a Carlos Ponce.

En “The Umbrella Academy”, da vida a Sloane, uno de los miembros de la Academia Sparrow, los hijos de Sir Reginald en la realidad alternativa en la que terminan los protagonistas de la serie. Siempre se mostró leal a sus hermanos, pero no pudo evitar su interés por Luther, con quien terminó contrayendo matrimonio.

En "The Umbrella Academy" temporada 3, los poderes de Sloane le permiten hacer flotar objetos y personas, incluida ella misma (Foto: Dark Horse Entertainment)

¿POR QUÉ GÉNESIS RODRÍGUEZ PENSABA QUE NO LA IBAN A CONTRATAR?

En una entrevista con el medio “La Opinión”, Génesis Rodríguez contó cómo llegó a ser Sloan en “The Umbrella Academy”. La actriz de 34 años confesó que, en un principio, no pensó que fueran a contratarla para formar parte de la serie porque era latina.

“Siempre ha sido mi sueño ser un superhéroe, yo no lo veía posible, y especialmente, cuando estaba audicionando para este papel, yo decía: ‘no me van a contratar porque ya hay un latino en el programa’”, comentó haciendo referencia a David Castañeda, quien interpreta a Diego.

Sin embargo, en el caso de esta producción, los ejecutivos no caían en este cliché. No es la primera vez que esto se menciona, pues Stephanie Beatriz comentó lo mismo antes de ser contratada para “Brooklyn 99″. La decisión de Netflix le permitió sumarse a la, cada vez más grande, lista de superheroínas latinas.

“Para mí es sumamente importante que los latinos se vean identificados y se sientan y puedan soñar con ser superhéroes también”, explicó.

Anteriormente, Salma Hayek, la conocida actriz mexicana que triunfa en Hollywood, también había comentado lo importante que había sido para ella este tipo de representación y que verse en el traje de “Eternals” la hizo derramar lágrimas.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS DIFÍCIL DE GRABAR “THE UMBRELLA ACADEMY”?

De la misma forma, Génesis Rodríguez dijo que formar parte de la temporada 3 de “The Umbrella Academy” también tuvo partes difíciles. Para ella, la principal fue grabar en plena pandemia por COVID-19, debido a las restricciones que esto implicaba.

“Al principio no se permitían más de 12 personas en el set, entonces el primer episodio tú ves que es un baile de todo el elenco, así que estábamos practicando el baile, teníamos un chance de practicarlo, pero empezamos con otras escenas, y otros pedacitos hasta que pudiéramos estar todos en escena”, detalló la actriz de “Doña Bárbara”.

Contó que se demoraron casi un año en grabar toda la temporada, pues cada episodio tomaba entre 23 a 24 días.

