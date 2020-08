Aunque Netflix todavía no ha confirmado la tercera temporada de “ The Umbrella Academy ”, por lo visto en el capítulo final, es casi seguro que Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco, Vanya e incluso Ben vuelvan para continuar la historia de la Academia Umbrella o ¿Academia Sparrow?

En una entrevista con Collider en marzo de 2019, el creador de los cómics Gerald Way reveló que en sus planes está publicar ocho novelas gráficas. “Lo que hice por Steve Blackman (showrunner de “ The Umbrella Academy ”) y los escritores en esa primera sala de escritores fue crear un documento de dieciocho páginas que presentara todo. Incluso de las novelas gráficas que aún no han salido. Lo que debería ser igual a ocho cuando hayamos terminado”, explicó.

"Entonces les di el plan para lo que sucede, porque quieres sembrar ciertas cosas allí para futuras series y la esperanza es que sea un éxito para que hagas mucho más de esto. Tienen mucha curiosidad por lo que Gabriel y yo estamos haciendo a continuación. Siempre les enviamos los nuevos cómics. Realmente quieren saber qué está pasando", agregó.

Por su parte, Robert Sheehan, quien interpreta a Klaus, y Tom Hopper, quien da vida a Luther, aseguraron que hablaron con el showrunner Steve Blackman sobre una tercera entrega, por lo tanto solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix.

Ben se sacrificó para salvar al mundo y a sus hermanos (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Al final de la segunda temporada de “The Umbrella Academy”, los Hargreeves evitaron una tragedia, pero alteraron el rumbo de la historia y en una tercera entrega tendrán lidiar con las consecuencias. Por lo pronto, solo se mostró a un versión más joven de Ben, tal vez el resto sean versiones del resto o algunos de los 43 niños que nacieron el mismo día.

El director Steve Blackman adelantó: "Va a ser muy complicado para los hermanos de la Academia Umbrella. Ya no tienen su hogar, su padre está vivo y bien, lo cual no debería ser, así que no hace falta decir que habrá una locura familiar más destructiva".

Otras preguntas que la próxima tanda de episodios debe responder son ¿A qué época viajó Lila? ¿Qué sucederá con Harlam y sus poderes? ¿The Handler realmente está muerta? ¿Qué sucederá con Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco y Vanya? ¿Quién es realmente Sir Reginald?

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”

La tercera temporada de “The Umbrella Academy” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES “THE UMBRELLA ACADEMY” 3

Los actores que obviamente regresarán son Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, y Justin Min. Pero la popular plataforma streaming aún no ha revelado que otros actores se unirán al elenco.

Por su parte, Tom Hopper insinuó que la tercera temporada podría presentar nuevos personajes y un nuevo entorno. “Hay una gran cantidad de nuevos personajes potencialmente, y nuevas relaciones, y un mundo completamente nuevo de nuevo”, dijo a Tech Radar. “Eso es lo que me encanta de cada temporada. Nos pone en un mundo completamente nuevo y presiona el botón de reinicio nuevamente, en lugar de continuar donde lo dejamos”.

Ellen Page como Vanya Hargreeves / The White Violin / Número Siete

Tom Hopper como Luther Hargreeves / Spaceboy / Número Uno

David Castañeda como Diego Hargreeves / The Kraken / Número Dos

Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves / The Rumor / Número Tres

Robert Sheehan como Klaus Hargreeves / The Séance / Número Cuatro

Justin H. Min como Ben Hargreeves / The Horror / Número Seis

Aidan Gallagher como Número Cinco / The Boy

Colm Feore como Sir Reginald Hargreeves

Adam Godley como Pogo

Justin Paul Kelly como Harlan

Ritu Arya como Lila

Marin Ireland como Sissy

¿A qué época viajó Lila con la maquina del tiempo? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

La tercera temporada de “The Umbrella Academy” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a fines del 2021 o incluso en el 2022.