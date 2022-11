El pasado 20 de noviembre, AMC y Star+ emitieron “Rest in Peace” (“Descansa en paz”) el episodio 24 de la temporada 11 de “The Walking Dead”, la última entrega de la serie de suspenso y acción basada en los cómics de Robert Kirkman y Tony Moore.

En sus últimas emisiones, la serie sufrió varios cambios, como la modificación de su logo por uno “sangrante” o la aparición sorpresa de actores como Chandler Riggs, así como la trágica muerte de Rosita, quien se sacrificó para salvar a sus compañeros.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención del final de la serie de AMC fue el regreso de Rick Grimes, quien había desaparecido entre la novena y décima temporada, y su paradero era un misterio.

Rick Grimes con la chaqueta del Civic Republic Military (CRM) en el último episodio de “The Walking Dead” (Foto: AMC)

¿DÓNDE ESTABA RICK GRIMES?

En la escena de su detención, la producción deja en claro que Andrew Lincoln fue llevado por Civic Republic Military (CRM) y tras esto poco o nada se supo del personaje y de su pareja Michonne (Danai Gurira).

Si bien fuera de la historia, la aparición de la pareja no fue un misterio, pues se había adelantado su aparición para anticipar uno de los seis spin-offs aprobados por los desarrolladores.

En conversación con Entertainment Weekly, Scott M. Gimple reveló que la aparición de Lincoln, herido, cubierto de barro y con el uniforme de la CRM, solo era un anticipo de que esta ciudad es Filadelfia, pese a que no lo menciona directamente.

“Viste ese helicóptero negro. Sabemos que el helicóptero es CRM, quiero decir, diablos, podemos verlo en esta chaqueta. Entonces, la gente podría extrapolar más allá de eso, que la ciudad puede estar asociada con CRM. ... Voy a decir esto: la gente ha detectado en línea qué ciudad es, y usted puede mirar ese horizonte y detectar dónde está. La gente ya ha visto ese horizonte al que se hace referencia en la promoción. Ya se ha hecho referencia a él antes. Creo que la gente podría conectar esos puntos”, explicó.

Rick Grimes levantando las manos y mostrando que no pondrá resistencia en el último episodio de "The Walking Dead" (Foto: AMC)

No es de sorprender que la producción haya utilizado a Filadelfia, pues ya antes se ha hecho referencia al estado y se estableció que era la base de operaciones del CRM en The Walking Dead: World Beyond.

Por ende, y en una conclusión sacada por Screenrant, Rick fue encarcelado en el cuartel central del CRM desde que fue atrapado en la temporada 9 y ha permanecido allí hasta el episodio 24 de la temporada 11, cuando consiguió liberarse y, ahora, luchará por mantenerse lejos cuando es alcanzado por el helicóptero.