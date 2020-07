“The Walking Dead” al igual que otras producciones sobre zombis tiene reglas sobre el virus, la infección y los muertos vivientes, sin embargo, la serie de AMC suele ser inconsistente con ellas. Aunque la ficción basada en el cómic de Robert Kirkman no revela el origen del brote zombi y se centra en el impacto psicológico de un mundo devastado debería al menos seguir sus propias reglas.

La serie de horror post-apocalíptico que empezó en 2010 sigue la mayoría de pautas que estableció George A. Romero, el padre del género de películas de zombis. Según esas premisas, los walkers son lentos, solo se les detiene cuando se destruye la cabeza, ser mordido o arañado equivale a convertirse en zombi y lo mismo sucederá con cualquiera que muera.

A todo esto, “The Walking Dead” le suma que el virus zombi está latente en cada persona, pero que solo se activa tras la muerte. Eso no sería un problema si la ficción no rompiera estas mismas reglas.

LAS INCONSISTENCIAS DE “THE WALKING DEAD”

En varias ocasiones, Robert Kirkman ha insistido en que no es el virus el que mata a las personas sino la infección provocada por la mordedura de un cadáver. Para Scientific American esta idea se compara a la situación de un dragón de Komodo, que al estar plagados de tantos gérmenes tan solo una picadura puede ser fatal.

Bajo esa premisa, cubrirse con las tripas y sangre de zombis también podría matarte, no obstante, en la serie él único que resulta afectado con esa táctica de camuflaje es el padre Gabriel, quien es tratado con antibióticos y queda ciego de un ojo

Aunque se puede argumentar que estar en contacto con la sangre zombi no se compara con una mordedura, en la octava temporada de “The Walking Dead”, Negan y los Salvadores cubren sus armas con sangre de Walker y logran matar a varios personajes. Además, parece no existir diferencia entre la mordedura de una persona recién transformada y un zombi en descomposición, a pesar de que no tendrían la misma cantidad de bacterias.

En el quinto episodio de la temporada 8 de "The Walking Dead" Negan y el padre Gabriel utilizan la sangre de los walkers para escapar (Foto: AMC)

En la serie de AMC, los personajes mordidos por un zombi están condenados a morir en poco tiempo, algo que tenía sentido en las primeras temporadas, ya que era muy difícil tratar a infección en la intemperie y sin médicos ni antibióticos. Sin embargo, Alexandria y Hilltop cuentan con instalaciones médicas decentes que pueden tratar a los que resultan mordidos.

A pesar de que el virus zombi no mata y ya se encuentra en el organismo de todos, en “The Walking Dead” actúan como si se transmitiera de persona en persona.