Es indudable que “The Walking Dead” se ha convertido en una de las franquicias más famosas de los últimos tiempos. Comenzando con los cómics de Robert Kirkman, la creación llegó a la pantalla chica con su propia serie de televisión a manos de AMC, provocando toda una revolución con más de 146 episodios y 10 temporadas al aire.

La historia se basa en un apocalipsis zombie y cómo los humanos hicieron para sobrellevar esta nueva realidad junto a los muertos vivientes. Pero más allá de centrar a estas criaturas como antagonistas, “The Walking Dead” ha llevado el conflicto directamente a los supervivientes, que hacen lo impensable para permanecer vivos a toda costa.

Uno de los grandes protagonistas de esta historia era Rick Grimes, interpretado por el actor Andrew Lincoln, que debutó en el primer episodio de la serie con un trágico resultado: fue gravemente herido de bala y quedó en coma en el hospital. Lo siguiente que supo, fue que despertó con unas flores marchitas a su lado y en pleno apocalipsis.

Pero, ¿cómo fue posible esto? Esta pregunta ha estado rondando durante muchos años en la cabeza de los fans de la serie ya que AMC no ha revelado exactamente por cuánto tiempo Rick estuvo internado en ese hospital ni cuánto duró su coma exactamente . Aquí, al menos, trataremos de responder una de estas preguntas.

¿CÓMO SOBREVIVIÓ RICK GRIMES MIENTRAS ESTABA EN COMA EN EL HOSPITAL?

Rick Grimes despertó confundido en el hospital luego de estar en coma por más de 3 semanas (Foto: AMC)

Antes que nada, es necesario aclarar que cualquier paciente hospitalizado debe tener cuidados médicos constantes, en especial si está en coma. Administrarle los cambios de viales y monitorizar sus signos vitales es algo de vida o muerte para el paciente , por lo que mucha gente no sabe cómo es que Rick Grimes sobrevivió “tanto” tiempo al estar en coma.

En la serie, Rick ve como en un sueño a su, en ese entonces, mejor amigo Shane se le acerca con un ramo de flores, mismo que se le ve luego marchito encima de un escritorio al costado de su cama. Él despierta con los viales enteros, sus vendas limpias y casi completamente recuperado de la bala que le perforó el cuerpo.

Rick Grimes despertó confundido en el hospital luego de estar en coma por más de 3 semanas (Foto: AMC)

De haber estado solo, habría muerto a los pocos días... ¿Por qué entonces se muestra las flores marchitas a su lado? En una entrevista con Business Insider con Dave Erickson, el showrunner de “The Walking Dead”, dijo que Robert Kirkman había admitido que Rick había estado en coma durante unas cuatro o cinco semanas, algo que representaron en la serie correctamente.

Así se explica su crecimiento de la barba y lo de las flores, pero como ya se mencionó antes, no podría haber vivido solo. La respuesta a esta pregunta vino con la webserie “The Walking Dead Webisodes: The Oath”, que mostraba una historia de tres partes cuando recién inició el apocalipsis. Aquí conocemos a Gale Macones (Ellen Greene), la supuesta responsable de la supervivencia de Rick.

Gale Macones, la doctora que ayudó a todos los pacientes en el hospital donde estaba Rick Grimes (Foto: AMC)

Ella era una doctora que trabajaba en el mismo hospital donde fue internado Rick y, al momento de que comenzó todo el apocalipsis zombie, se negó a dejar el hospital para ayudar a los pacientes hospitalizados. Entre ellos, la audiencia deduce que también se encontraba Rick Grimes, a pesar que nunca se le vio o se hizo referencia a él.

A pesar de que muchos creen que esto tampoco podría ser posible, ya que la misma doctora inyectaba a algunos pacientes sin esperanza con una droga letal para “ayudarlos”, esta sería la explicación más lógica para lo que pasó con Rick Grimes. No se sabe que pasó con la doctora luego, pero para cuando Rick despierta, ella ya no está.

Rick Grimes despertó confundido en el hospital luego de estar en coma por más de 3 semanas (Foto: AMC)

Comenzar la serie con un protagonista confundido y en pleno apocalipsis zombie es lo que hizo diferenciar a “The Walking Dead” ante otros productos de la misma temática, que siempre comenzaban con el inicio del virus y cómo los protagonistas sobrevivieron al brote.

Al final, la respuesta final la tiene el creador Kirkman, pero al igual que como pasó con la explicación del virus zombie, lo mejor es que no se sepa la verdad de toda la historia para mantener la mística de la serie intacta.

Rick Grimes despertó confundido en el hospital luego de estar en coma por más de 3 semanas (Foto: AMC)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “The Walking Dead” 10x16

Tráiler de The Walking Dead 10x16