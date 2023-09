Tras los últimos sucesos en “The Walking Dead”, Daryl Dixon tiene claro lo que debe hacer: dejar The Commonwealth para ir en la búsqueda de Rick Grimes y Michonne; sin embargo, llega inexplicablemente a Francia. ¿Cómo lo hizo? No lo sabe, por lo que trata de descubrirlo, a la vez intenta encontrar el camino de regreso a casa, algo que no será nada fácil, ya que mientras hace el viaje, las conexiones que forma durante su travesía complicarán todo; no sólo ello, también descubrirá una historia oscura y se dará cuenta de que no todos en la ciudad son quienes dicen ser.

Así es la trama de “The Walking Dead: Daryl Dixon”, el spin-off de la exitosa serie estadounidense, creada por David Zabel, que llega este 10 de septiembre de 2023 a AMC. Debido a que está llena de acción, misterio, suspenso y más, te damos a conocer la lista de actores y sus respectivos personajes que aparecen en ella.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”?

A continuación, te contamos quién es quién en “The Walking Dead: Daryl Dixon”, asi que presta mucha atención.

NORMAN REEDUS ES DARYL DIXON

Norman Reedus es el protagonista de "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Norman Reedus es Dary Dixon, el protagonista del spin-off, quien retoma su papel del icónico cazador de zombies. Fue exreclutador de Alexandria y sobrevivió al brote con el grupo de Rick Grimes, posteriormente se convirtió en un soldado de corta duración del Ejército de la Commonwealth.

El actor, nacido en Hollywood, Florida, el 6 de enero de 1969, es conocido por su personaje de Daryl en la serie de televisión “The Walking Dead” y por encarnar al personaje de Murphy MacManus en la película “The Boondock Saints” (1999). También actuó en “Triple 9″, “Blade II”, “The Boondock Saints”, entre otras producciones.

CLÉMENCE POÉSY ES ISABELLE

Clémence Poésy como Isabelle en "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Clémence Poésy es Isabelle, miembro de un grupo religioso progresista que se une a Daryl en Francia. Ella tiene un oscuro pasado en París.

La actriz francesa nació el 30 de octubre de 1982. Es conocida por interpretar a Fleur Delacour en las adaptaciones cinematográficas de “Harry Potter y el cáliz de fuego” y “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1 y Parte 2″. Asimismo, “Tenet”, “Mr. Morgans Last Love”, entre otros.

ADAM NAGAITIS ES QUINN

El actor Adam Nagaitis asiste al estreno en Nueva York de "The Commuter" en el AMC Loews Lincoln Square el 8 de enero de 2018 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Adam Nagaitis es Quinn, el dueño de un club nocturno clandestino en Francia con el que adquirió poder en el París post-apocalíptico.

El actor británico nació en Chorley el 7 de junio de 1985. Es conocido por su papel como Cornelius Hickey en la serie “The Terror” de AMC, Vasili Ignatenko en la miniserie de HBO “Chernobyl” y Rick Bennett en “Red Rose”. Otros créditos de Nagaitis también incluyen a Emile Curda en “El hombre del corazón de hierro”.

ERIQ EBOUANEY ES FALLOU

Eriq Ebouaney posa durante una sesión fotográfica como parte del 62º Festival de Televisión de Montecarlo en el principado de Mónaco el 17 de junio de 2023 (Foto: Valery Hache / AFP)

Eriq Ebouaney interpreta a Fallou en “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Es uno de los rostros nuevos en el spin-off.

El actor francés nacido el 3 de octubre de 1967 formó parte de varias producciones como “Kingdom of Heaven”, “Lumumba” y “Trainspotter 3″.

LAÏKA BLANC-FRANCARD ES SYLVIE

Laïka Blanc-Francard en "Reign Supreme” (también conocido como Le Monde demain) (Foto: ARTE)

Laïka Blanc-Francard da vida a Sylvie, una monja al igual que Isabelle. Forma parte de la red Union of Hope.

La actriz formó parte de “Reign Supreme” (también conocido como Le Monde demain), “Naëlle”, “Made of Flesh” y algunos más.

ANNE CHARRIER ES GENET

Anne Charrier posa durante una sesión fotográfica para el programa de televisión "Maison close" como parte del 53º Festival de Televisión de Montecarlo el 10 de junio de 2013 en Mónaco (Foto: Valery Hache / AFP)

Anne Charrier como Genet, una misteriosa sobreviviente de la serie de televisión estadounidense postapocalíptica creada por David Zabel para AMC.

La histrionisa francesa nació el 16 de marzo de 1974. Ha hecho teatro, cine y televisión. Es mejor conocida por su papel principal en la película “Paid”. Asimismo, formó parte de “Chefs”, “Cheeky Business”, “The Astronaut”, entre otros títulos.

MELISSA McBRIDE ES CAROL PELETIER

Melissa McBride en el estreno de la temporada 10 de 'The Walking Dead' en el Teatro Chino de Hollywood, California, el 23 de septiembre de 2019 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

Melissa McBride encarnará al personaje de Carol Peletier en el spin-off “The Walking Dead: Daryl Dixon”.

La actriz estadounidense nacida el 23 de mayo de 1965, además de ser conocida por este personaje en TWD, formó parte de “The Mist”, “The Dangerous Lives of Altar Boys” y “The Reconstruction of William Zero”.

ROMAIN LEVI ES CODRON

Romain Levi como Codron en "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Romain Levi da vida a Codron, un soldado francés que sobrevivió al brote. Tiene un tatuaje que cubre casi la mitad de su rostro.

El actor es mejor conocido por interpretar actuar en producciones como “The Tunnel” y “Savages”.

LOUIS PUECH SCIGLIUZZI ES LAURENT

Louis Puech Scigliuzzi como Laurent en "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Louis Puech Scigliuzzi es Laurent, un niño que nació durante el inicio del brote, por lo que es protegido del mundo exterior, siendo criado por las monjas, quienes piensan que podría revivir a la humanidad.

El actor infantil hace su debut televisivo con el exitoso spin-off “The Walking Dead: Daryl Dixon”.

GILBERT GLENN BROWN ES JONES

El actor Gilbert Glenn Brown asiste al estreno de 'Respect' en Los Ángeles en Westwood, California, el 8 de agosto de 2021 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Gilbert Glenn Brown da vida a Jones en el spin-off de la exitosa serie de AMC.

El actor formó parte del elenco de “Stargirl”, “Respect” y “The Young and The Restless”.