“The Walking Dead: Dead City” es el cuarto spin-off de la popular franquicia post-apocalíptica basada en la serie de cómics de Robert Kirkman después de “Fear The Walking Dead”, “The Walking Dead: World Beyond” y “Tales of the Walking Dead”, pero la primera serie directamente derivada del drama original.

La ficción creada por Eli Jorné y que inicialmente se titulaba “Isle of the Dead” cuenta con seis episodios que siguen a Maggie y Negan mientras buscan a Hershel Rhee en Nueva York, donde se enfrentarán a nuevos peligros y sobrevivientes que han transformado esa ciudad.

Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan encabezan el elenco de “The Walking Dead: Dead City”, conformado por Gaius Charles, Jonathan Higginbotham, Mahina Napoleon, Trey Santiago-Hudson y Charlie Solis.

Lauren Cohan regresa como Maggie Greene en la serie "The Walking Dead: Dead City" (Foto: AMC)

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: DEAD CITY”?

“The Walking Dead: Dead City” se estrenará el 18 de junio de 2023 a las 10:00 pm (Hora del Este) y 9:00 pm (Hora Centro) en Estados Unidos a través de AMC. Cada domingo se lanzará un nuevo episodios y también estará disponible en la plataforma streaming AMC+.

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: DEAD CITY” EN ESPAÑA?

En España, “The Walking Dead: Dead City” se emitirá desde el lunes 19 de junio de 2023 a través de AMC+.

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: DEAD CITY” EN AMÉRICA LATINA?

“The Walking Dead: Dead City” se estrenará en Latinoamérica el domingo 18 de junio de 2023 en Star+.

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD: DEAD CITY”

¿DE QUÉ TRATA “THE WALKING DEAD: DEAD CITY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de AMC, “años después del final de ‘The Walking Dead’, Maggie y Negan se encuentran en una Nueva York postapocalíptica, en busca del hijo secuestrado de Maggie, Hershel.

Allí deberán enfrentarse a una ciudad donde los supervivientes la han convertido en su mundo de anarquía, peligro, belleza y terror”.