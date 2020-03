“The Walking Dead” y el adiós a Michonne en uno de sus capítulos más emotivos

Un adiós para el que no muchos estaban preparados. Este domingo 22 de marzo se presentó el episodio número 13 de la décima temporada de ‘The Walking Dead’ titlado “What We Become” (En qué nos convertimos), uno sumamente duro para los seguidores de esta popular serie de zombies ya que fue el turno de Michonne de decir adiós.

El personaje interpretado por la actriz Danai Gurira fue uno de los más queridos por aparecer desde los primeros episodios de ‘The Walking Dead’.

“Fue un pilar enorme en la serie, le tomamos cariño desde el primer capítulo en donde Michonne apareció, hoy nos toca decirle hasta pronto y que algún día volvamos a verla en la serie. Saludos desde Latinoamérica”, se posteó en la cuenta de Twitter oficial de esta exitosa producción.

El mensaje de AMC estuvo acompañado de un video en que se resume los momentos más memorables de este personaje guerrero.

La actriz estadounidense de ascendencia zimbabuense ya había anticipado sobre el final de su personaje. Ella se despidió de sus compañeros con una foto de su última día de grabaciones desde cuenta de Instagram.

Spoiler: ¿Cómo muere Michonne en “The Walking Dead”?

Michonne salió de ‘The Walking Dead’ de la misma manera que llegó: encapuchada, con mascotas zombies, y tomó la decisión de ayudar a un extraño que lo necesitaba. Sin embargo, queda por ver si esa decisión ayudará a reunirla con Rick Grimes en una posible película de la serie.

Después de haber sido atrapada por Virgil, que se había ido al fondo después de perder a su familia, Michonne fue drogada, lo que condujo a una secuencia salvaje de visiones en las que imaginaba su vida desde una perspectiva completamente diferente. Eso incluyó su decisión de no ayudar a Andrea cuando se encontraron por primera vez en el bosque al final de la temporada 2, una visita de la fallecida Siddiq, viéndose a sí misma como la autoestopista condenada con la mochila naranja y, lo más discordante, ella como una salvadora, matando sus amigas y balanceando a Lucille.

Michonne finalmente escapó, y después de descubrir las botas de Rick en un casillero, se embarcó en una misión para encontrarlo. Esa misión comenzó con ella poniéndose la capucha, pero luego decidiendo ayudar a una pareja separada de su grupo. Y ese grupo podría terminar llevándola de vuelta a Rick Grimes.

