El tan esperado final de “The Walking Dead” está por llegar y podría traer muchas sorpresas al público. A lo largo de sus once temporadas, algunos personajes han dejado de aparecer en la serie de AMC, aunque esto no significa que estén muertos. Por ello, cabe la posibilidad que alguno de ellos regresen a la pantalla chica.

Este domingo 20 de noviembre se estrenará el final de la onceava y última temporada del programa acerca del apocalipsis zombie.

Después de doce años de estar al aire, el cierre de la historia ha generado mucha expectativa y especulaciones. Algunas de ellas son acerca de quién podría morir en el capítulo final.

En esta ocasión, hablaremos de las figuras que pueden volver a aparecer después de haberse ausentado por un tiempo. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 11 de “The Walking Dead”.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES QUE PODRÍAN REAPARECER EN EL FINAL DE “THE WALKING DEAD”

7. Georgie

Georgie ha sido mencionada en varias ocasiones luego del regreso de Maggie con el resto del equipo. Sin embargo, puede que estas conversaciones se realicen solo para cerrar el arco de su historia sin tener que consumir tanto tiempo en pantalla, ya que es un personaje bastante secundario.

Cuando se anunció que Jayne Atkinson formaría parte de la serie, se especuló que podría tener un papel principal como el de Pamela Milton, la líder de la Commonwealth, pero su personaje solo tuvo la tarea de enseñarle a Maggie a formar una comunidad.

En caso los productores decidan que haga una pequeña aparición en el final de “The Walking Dead”, podría ser si se reconstruye Alexandria y Hilltop, donde estaría involucrada.

5. Bertie

Bertie es interpretada por Karen Ceesay y es un personaje que hizo su primera aparición en la temporada 6 de “The Walking Dead”. Aunque es una figura secundaria, ha sido una superviviente del apocalipsis, peleó en la guerra contra Negan y tiene mucha confianza con Maggie.

Pese a que no ha salido en la serie desde el episodio 16 de la temporada anterior, puede ser que reaparezca para el final de la serie.

4. Cyndie

Cyndie fue mencionada por Aaron en el episodio 18 de la más reciente temporada de “The Walking Dead”. Quizás solo fue para hacer referencia a entregas anteriores, pero también podría ser una pista que el personaje podría regresar.

Recordemos que Sydney Park, la actriz que interpreta al personaje, confirmó a Where Is the Buzz TV que sigue viva dentro de la serie. Sin embargo, no ha aparecido desde el episodio 8 de la temporada 10, después de que la comunidad de Oceanside fue salvada por la Commonwealth.

Sydney Park interpretó a Cyndie en "The Walking Dead" (Foto: AMC)

3. Morgan

Morgan ha sido uno de los personajes que se ha sumado a los spin-off de “The Walking Dead”. En este caso, él forma parte de la precuela “Fear of The Walking Dead” que muestra el mundo transicionando al apocalipsis zombie.

Dado que la serie llega a fusionarse con la original, puede ser que Morgan aparezca para el final. En una conversación con Insider, Lennie James, afirmó que existe la posibilidad.

“Eso es todo lo que puedo decir”, dijo el actor que da vida al personaje.

2. Michonne

Otro personaje que también ha sido mencionado en los más recientes episodios ha sido Michonne, cuando Judith dijo que no había recibido noticias de ella por la señal de radio. Por ello, puede que aparezca por este medio, informando que está con Rick y ambos están vivos, lo cual llevaría al spin-off de ambos.

Danai Gurira interpreta a Michonne en "The Walking Dead" (Foto: AMC)

1. Rick

Rick ha sido uno de los protagonistas de la serie hasta la temporada 9 de “The Walking Dead”, pero luego solo se le ha mostrado en flashbacks. Por ello, creemos que si vuelve a aparecer para la final, será después de los créditos finales, lo que de lugar a que su personaje tendrá su propio spin-off.