Basado en el cómic del mismo nombre de Robert Kirkman, “The Walking Dead” es una serie de televisión ambientada en un mundo postapocalíptico, controlado por zombis y donde los sobrevivientes están en constante guerra contra otros sobrevivientes.

Como la temporada final de “The Walking Dead” está a tan solo semanas de estrenarse, se tiene más información sobre la primera tanda de episodios de la undécima entrega. Un primer adelanto se ha podido apreciar durante la Comic-Con 2021, donde se lanzó el tráiler oficial del drama zombi.

Asimismo, estas últimas semanas antes del estreno de la serie han servido para conocer a los nuevos personajes que se incorporan a la ficción. Uno de ellos es Pamela Milton, líder de la Commonwealth, que será interpretada por la actriz Laila Robins.

“Tenemos muchos personajes nuevos esta temporada, pero para nuestros fanáticos del cómic específicamente, dos de nuestros principales castings de este año son la maravillosa Laila Robins, que interpretará a Pamela Milton, y el también maravilloso Josh Hamilton interpretará a Lance Hornsby”, reveló la showrunner Angela Kang durante la Comic-Con virtual de San Diego.

PAMELA MILTON, LA GOBERNADORA DE LA COMMONWEALTH

Las últimas imágenes oficiales de la temporada 11 de “The Walking Dead” lanzadas por AMC son las que han presentado por primera vez a Laila Robins en la piel de Pamela Milton. Este es uno de los personajes más esperados de la serie desde que se supo la existencia de la Commonwealth.

De acuerdo con los cómics de Robert Kirkman, el personaje es presentado como una mujer soñadora, que tuvo muy claro la sociedad en la que quería vivir desde el principio y en cuanto pudo utilizó sus dotes de liderazgo para ponerlo en marcha.

Pamela Milton, la nueva gobernadora de la Commonwealth (Foto: AMC)

Asimismo, gracias a las historietas se puede saber quiénes serán sus ayudantes al frente de la Commonwealth. Además de Mercer (James Michael Shaw), líder de las fuerzas de seguridad, destaca Lance Hornsby (Josh Hamilton), quien será su mano derecha ejerciendo como vicepresidente de la Commonwealth.

Laila Robins y Josh Hamilton se unen a un elenco que incluye a Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Callan McAuliffe, Cooper Andrews y Jeffrey Dean Morgan como Negan. Eleanor Matsuura, Nadia Hilker, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Lauren Ridloff, Paola Lazaro, Michael James Shaw y Angel Theory.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 11 DE “THE WALKING DEAD”?

La noche del domingo 22 de agosto se estrenarán los primeros ocho episodios de la entrega final de “The Walking Dead” en AMC, siendo esta la primera parte de los tres que se tienen previstos y que saldrán en 2022.

¿QUIÉN ES LAILA ROBINS?

Laila Robins es una actriz de cine, teatro y televisión estadounidense, reconocida por su aparición en películas como “Planes, Trains and Automobiles” (1987), “Live Nude Girls” (1995), “True Crime” (1999), “She’s Lost Control” (2014) y “Eye in the Sky” (2015).

Algunas de las series que ha protagonizado las actriz son: “Gabriel’s Fire”, “Homeland”, “Murder in the First”, “The Boys” y “The Blacklist”.