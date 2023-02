CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter, “The Whale” es un drama psicológico dirigido por Darren Aronofsky. La película nominada a los Premios Oscar 2023 en la categoría Mejor Actor narra la historia de Charlie (Brendan Fraser) un profesor de literatura con obesidad mórbida, que pesa 270 kilos (casi 600 libras) y vive recluido en su apartamento.

Charlie solo interactúa con Liz (Hong Chau), su cuidadora y hermana de Alan, Thomas (Ty Simpkins), un joven que predica sobre la iglesia New Life, Dan (Sathya Sridharan), el repartidor de pizza al que nunca ve, y sus estudiantes, ante los que tampoco se muestra con la excusa de que su cámara está malograda.

Después de años de atracones para lidiar con la muerte de su amante Alan, por quien dejó a su familia, el protagonista de “The Whale” trata de acercarse a su hija de 17 años, Ellie (Sadie Sink), con la que no mantiene el contacto y no está interesada en recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, acepta visitar a su padre a cambio de que le ayude con las tareas escolares y dinero.

Liz (Hong Chau) es la encargada de cuidar a Charlie en la película "The Whale" (Foto: A24)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE WHALE”?

Cuando Ellie conoce a Thomas se drogan juntos y consigue que hable sobre su pasado. El joven revela que escapó de casa luego de robar dinero de su grupo juvenil en la iglesia. La hija de Charlie graba la confesión y la envía a sus padres, quienes disculpan a Thomas y lo esperan de regreso.

En tanto, Liz se enfada con Charlie, quien tiene insuficiencia cardíaca congestiva, por dejarse morir. En medio de su discusión, aparece Mary (Samantha Morton), la madre de Ellie, quien le reclama por incumplir su acuerdo de no contactar a su hija después de su amorío con Alan.

Aunque el protagonista de “The Whale” se disculpa por no ser un buen esposo y padre, no se disculpa por ser homosexual. Además, admite que aceptó las condiciones de Ellie porque necesita saber que hizo algo bien con su vida.

Antes de volver con su familia, Thomas habla con Charlie e insiste en que Alan se suicidó por ser gay y darle la espalda a dios, lo que molesta mucho al profesor, quien decide enviar un fuerte correo a sus alumnos para que escriban algo honesto. Debido a esto lo despiden, y en su última clase decide mostrar su rostro.

Al igual que el repartidor de pizza cuando ve por primera vez a Charlie, sus estudiantes lo miran con repulsión. Esto provoca que el maestro arroje la computadora contra la nevera. Más tarde, recibe la visita de Liz y se reconcilian.

Ellie también llega al apartamento, pero le reclama a su padre por enviar un ensayo que ella escribió año atrás. Charlie le explica que lo ha guardado por mucho tiempo porque es lo más honesto. Asimismo, le asegura que es hermosa y talentosa.

Ellie (Sadie Sink) solo aceptó ver a su padre por dinero en "The Whale" (Foto: A24)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE WHALE”?

“The Whale” termina con Ellie leyendo el ensayo sobre Moby-Dick mientras Charlie se pone de pie y camina hacia ella. De pronto, una luz blanca los envuelve, Charlie se eleva en el aire y la escena se traslada a la playa donde un Charlie más joven está con una pequeña Ellie.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el guionista Samuel D. Hunter y Brendan Fraser explicaron el final de la aclamada película. Sobre la última escena, Hunter siente que Charlie realmente está caminando.

“Creo que es una apoteosis, puedes tomarlo como quieras”, indicó. “En la obra, la forma en que la escribí es que escuchas el sonido de las olas y se intensifican lentamente a lo largo de esa escena, así que hay una manera de leerlo en ambos sentidos. Quiere ser milagroso, ya sea literal o figurativamente, y yo creo que puedes verlo de cualquier manera”.

Por su parte, Fraser señaló que la escena en la que Ellie lo incita a ponerse de pie mientras lo observa desde atrás y Charlie no puede es clave para entender la conclusión, que une a Ellie y Charlie en una conexión genuina.

“Es importante porque es un esfuerzo hercúleo el que hace para ponerse de pie”, explicó. “Para que finalmente se acerque a ella, se humille ante ella y le haga saber que cometió un error y que lo lamenta. Si bien su vida no ha terminado físicamente en ese momento, creo que él sabe que no necesita vivir más tiempo”.