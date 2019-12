La primera temporada de “The Witcher”, serie basada en las obras de Andrzej Sapkowski, se estrenó el 20 de diciembre de 2019 y ya se ha convertido en una de las series originales de Netflix con mejor puntuación en IMDb, según Forbes. La ficción protagonizada por Henry Cavill empezó con una puntuación de 8.9 y ha descendido a 8.7, pero sigue siendo la de mejor valoración.

En sus primeros ocho episodios, el drama de fantasía creado por Lauren Schmidt sigue las aventuras de Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.

‘Much more’ (1x08), último episodio de la primera entrega de “The Witcher”, da algunas explicaciones, pero deja varias preguntas que deberán ser resueltas en la segunda temporada, que fue confirmada incluso antes del estreno de los primeros capítulos y que empezará a rodarse en Londres a principios de 2020.

1. ¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO DESEO DE GERALT?

En el quinto episodio de “The Witcher” Geralt logró encontrar un djinn, seres mágicos que conceden tres deseos. Aunque Jaskier desperdició dos de ellos, Geralt de Rivia pudo aprovechar el último, pero ¿cuál fue?

Lo que sea que pidió salvó la vida de Yennefer y unió sus destinos. Al respecto, Henry Cavill advirtió que nunca lo sabremos con certeza. "Eso depende de (la showrunner Lauren Schmidt Hissrich) Lauren y yo lo hemos discutido extensamente. Y el tiempo dirá si está dispuesta a revelar eso", dijo Cavill a TV Guide.

¿Cuál fue le último deseo de Geralt de Rivia? (Foto: Netflix)

2. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON YENNEFER?

Después de que Yennefer desató su caos en medio de la batalla durante la Batalla de Sodden, no se supo más de ella. Tal vez sacrificó su vida por un bien mayor, pero al tratarse de un mundo donde existe magia y considerando que Anya Chalotra será parte de la segunda temporada es claro que Yennefer volverá.

Tal vez solo está herida y necesitará algo de tiempo para sanar. Cualquiera sea el caso, ella ya no es la misma, ya que al fin encontró algo de pasión en la vida.

Yennefer salvó a todos cuando desató su caos (Foto: Netflix)

3. ¿CIRI PODRÁ MANEJAR SU PODER?

Si bien Ciri dejó ver sus poderes en la primera temporada de “The Witcher” no está claro la magnitud de estos y sus límites. Al final de la anterior entrega, la pequeña no solo entró en trance y compartió una profecía siniestra, también parecía compartir los sueños de Geralt sobre Yennefer.

"Creo que está aterrorizada de ellos. A veces son útiles para permitirle escapar de la gente, pero creo que es algo que ella ve como algo bastante oscuro porque no puede controlarlo y no quiere lastimar a la gente y también la hace sentir bastante aislada. Así que creo que es algo que la asusta en este momento. No sé qué va a pasar. Tal vez ella comenzará a perfeccionar un poco su oficio en la temporada 2", explicó la actriz que interpreta a Ciri, Freya Allan.

4. ¿CUÁL ES EL DESTINO DE GERALT Y CIRI?

Aunque los destinos de Geralt y Ciri están entrelazados, todavía no se ha revelado de qué manera. TV Guide sugirió algunas posibilidades. ¿Ciri se convertirá en la primera bruja? ¿Geralt se convertirá en el protector de Cahir (Eamon Farren) y todas las demás? ¿Y qué tiene que ver con la profecía de la nueva era de hielo?

Cavill contó que Geralt al fin está listo para tratar de cumplir su rol. "Hay una aceptación renuente de que puede haber algunas cosas fuera de su control. Ya sea el caso o no, se trata de su posición ahora, que tiene que enfrentar, cumplir y evolucionar para ser lo mejor que pueda ser".

5. ¿YENNEFER PODRÁ TENER UN HIJO?

Para conseguir la apariencia que tanto deseaba Yennefer tuvo que dar algo a cambio: su útero, es decir, no podría convertirse en madre. Decisión que lamentó después de no poder salvar a la pequeña princesa Aedirn. Entonces, empezó su búsqueda para tener un hijo hasta convertirse en una obsesión.

Todavía se desconoce si Yennefer encontrará la manera de cumplir su propósito, pero es posible que Ciri, una joven huérfana y ahora pupila de Geralt se convierta en una especie de hija adoptiva.