La historia de Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer continuará en la segunda temporada de “ The Witcher ”, serie de Netflix basada en la saga de de Andrzej Sapkowski. La renovación de la ficción protagonizada por Henry Cavill llegó incluso antes del estreno de la primera entrega. “La aventura de Geralt solo está empezando. ‘The Witcher’ ha sido renovada para una temporada 2”, comunicó la plataforma.

“Me emociona tanto que antes de que los fanáticos hayan visto nuestra primera temporada, podamos confirmar que volveremos nuevamente al Continente para seguir contando las historias de Geralt, Yennefer y Ciri, así como mostrar más del increíble trabajo que nuestro elenco y equipo han entregado”, declaró la showrunner Lauren Schmidt al anunciarse la realización de más episodios.

La segunda temporada de “ The Witcher ” comenzó a rodarse mediados de febrero de 2020 en Londres (Reino Unido). Después repetiría los escenarios de la primera temporada, de los países de Europa del este, incluyendo Polonia, y algunos del occidente. Asimismo, retomaría su sede principal en La Palma, una isla del océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España). Sin embargo debido a la pandemia de coronavirus todo se detuvo y se retomó el pasado 17 de agosto.

La primera temporada de "The Witcher" terminó con el encuentro de Geralt y Ciri (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE WITCHER”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda entrega, convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, “Geralt de Rivia lleva a la Princesa Ciri al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia llamado Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior”.

Como la primera temporada de “The Witcher” se basó en parte en la colección de cuentos de “The Last Wish” y “The Sword of Destiny”, que preceden a la historia principal de Sapkowski, la segunda entrega tendría que adaptar el resto de “Blood of Elves” (“La sangre de los elfos”). Por el momento, se sabe que se adaptará ‘A Grain of Truth’, la aventura corta de Geralt en la que conoce a un hombre llamado Nivellen convertido en bestia fruto de una maldición.

En diálogo con Digital Spy, Lauren Schmidt adelantó que la próxima temporada será aún más intensa que la primera tras recoger y explotar todo lo que pudo construirse en la primera tanda de capítulos. “Yo diría que la temporada 1 tiene mucho que ver con bloques de construcción. Se trata de construir el mundo e instalar a estos personajes, ponerlos en el camino y derribar estas fichas de dominó”, expresó la productora.

“Cuando se llegue a la temporada 2, todas estas cosas comenzarán a jugar. Es decir, los personajes comenzarán a conocerse y a veces se llevarán bien y a veces no. Todas estas cosas que creamos: Geralt y Yennefer, Geralt y Ciri, Yennefer y Ciri, todos los diferentes reinos que apenas son escuchados en la primera temporada, comienzan a salir a la superficie en la segunda temporada. Por lo tanto, la narración es un poco más intensa de alguna manera y tal vez un poco más centrada e impulsada por los viajes que estaremos contando en la temporada”, agregó.

Lauren Hissrich, guionista de “The Witcher” reveló a Vulture que ahora los tres personajes van a habitar en la misma línea temporal, pero aclaró que eso no quiere decir que “los tres estén juntos y felices todo el tiempo”.

Asimismo, en conversación con Redanian Intelligence desveló que Ciri será el centro de la historia de esta segunda temporada de la serie de Netflix.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE WITCHER”

La segunda temporada de “The Witcher” todavía no cuenta con tráiler oficial. Pero una vez iniciado el rodaje de los nuevos episodios se filtraron algunas primeras imágenes. Por ejemplo, ciertas fotos muestran las armaduras del Imperio Nilfgaardiano, que repiten el diseño de la primera entrega.

En tanto, en una historia de Instagram, la actriz Freya Allan deja ver una espada en el asiento de su auto. Asimismo, en un video ella misma ejecuta algunos movimientos especiales.

La actriz Freya Allan compartió esta imagen en sus redes sociales (Foto: Instagram/ Freya Allan)

El miércoles 19 de febrero, Henry Cavill publicó una foto de su reencuentro con Zeus, el caballo que es presentado en la serie como Roach, la yegua y confidente de Geralt.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WITCHER 2”

En una declaración a Deadline, Hissrich confirmó que los actores principales volverán para los nuevos capítulos de “The Witcher”.

Henry Cavill como Geralt de Rivia, un brujo que posee habilidades sobrehumanas y se dedica a matar monstruos por dinero

Freya Allan como Ciri, una joven habilidosa, heredera del trono de Cintra y que además posee en su interior un poder que es incapaz de controlar

Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, una poderosa hechicera y amante de Geralt

Joey Batey como Jaskier, un bardo mujeriego y amigo de Geralt

Eamon Farren como Cahir, oficial del Imperio Nilfgaardiano

Mimi Ndiweni como Fringilla, hechicera y consejera de Nilfgaard

MyAnna Buring como Tissaia, rectora de Aretusa y maestra de Yennefer

Anna Shaffer como Triss Merigold, otra poderosa hechicera

Lars Mikkelson como Stregobor

Terence Maynard como Artorius

Tom Canton como Filavandrel

Lilly Cooper como Murta

Therica Wilson Read como Sabrina

Jeremy Crawford como Yarpen Zigrin

Royce Pierreson como Istredd

Según el portal Redanian Intelligence, el actor Kristofer Hivju, recordado por interpretar a Tormund en “Game of Thrones”, será parte de la segunda entrega de “The Witcher”.

Hivju dará vida a un personaje llamado Nigel, pero el medio antes mencionado también señala que en realidad podría tratarse de Nivellen por la descripción que han obtenido: “Es un hombre ingenioso y divertido. Es de una familia aristocrática y ha sido maldecido por los crímenes que cometió en el pasado”.

Entonces, estos son los nuevos miembros del elenco:

Yasen Atour como Coen

Agnes Bjorn como Vereena

Paul Bullion como Lambert

Kristofer Hivju como Nivellen

Basil Eidenbenz como Eskel

Aisha Fabienne Ross como Lydia

Mecia Simson como Francesca

Kim Bodnia como Vesemir

Según Den of Geek, Thue Ersted Rasmussen fue originalmente elegido para interpretar a Eskel, sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, Rasmussen se vio obligado a renunciar y fue reemplazado por Basil Eidenbenz.

“Me rompe el corazón, por supuesto, pero me siento contento y agradecido por los días que pude pasar en el set de rodaje a principios de año. Todo el mundo estaba extremadamente comprometido y apasionado con el proyecto y fue una experiencia verdaderamente inspiradora”, ha explicado el actor en un comunicado en Instagram.

Joey Batey volverá como Jaskier en la segunda temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE WITCHER”?

Los ocho episodios de la segunda temporada de “The Witcher” se estrenarán en Netflix en algún momento de 2021.