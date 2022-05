CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de seis temporadas y 106 capítulos siguiendo la vida de la familia Pearson, “This Is Us”, el drama de NBC protagonizado por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, llegó a su fin el 24 de mayo de 2022 con un episodio que se desarrolla en tres líneas de tiempo.

En el flashback de 1990, Rebecca y Jack deciden pasar tiempo de calidad con los Tres Grandes. Después de jugar ponle la cola al burro, ven películas familiares caseras y Jack les enseña a Randall y Kevin cómo afeitarse.

Asimismo, se muestra a Rebecca y Jack empujando a sus hijos en los columpios. La escena se mezcla con Randall y su esposa Beth haciendo lo mismo con Tess y Annie, con Kate y Toby empujando a su hijo Jack, y finalmente a un adulto Jack y su esposa Lucy empujando a su hija Hope en los columpios.

Kevin, Kate y Randall hablando después del funeral de su madre en el capitulo final de "This Is Us" (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “THIS IS US”?

En la actualidad, los Tres Grandes se preparan para el funeral de su madre. En medio del dolor por la muerte de Rebecca, Randall trata de escribir un discurso apropiado, pero empieza a descontrolarse cuando no lo consigue. No obstante, su esposa Beth lo ayuda a mantener la calma.

Después de funeral y los discursos de Randall, Kate y Kevin, Déjja le cuenta a su padre que tendrá un niño. Mas tarde, los Tres Grandes se reúnen para una última charla familiar, en la que comparten sus planes para el futuro.

Mientras Kevin comparte que se centrará en su organización sin fines de lucro, Kate anuncia que abrirá varias escuelas de música para niños con discapacidad visual y Randall revela que anunciará su candidatura presidencial.

La sexta y última temporada de “This Is Us” termina con Rebecca reuniéndose con Jack, quien le asegura que ella “estará allí” para sus hijos siempre. Esto mientras admira una vez más su cicatriz en la ceja, la que se hizo cuando su padre la empujaba en los columpios.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “THIS IS US”?

En una entrevista con Variety, el creador Dan Fogelman contó cómo eligieron la última toma. “Fue entre dos, porque ambos son bastante poderosos. El mensaje final de ‘This Is Us’, de qué se trata el final y de qué ha sido realmente todo el programa, en muchos sentidos, es una promesa muy simple de que las personas que pierdes viven a través de las personas que quedan atrás. Y eso siempre ha estado en el centro del espectáculo. Todos vamos, en nuestras vidas, inevitablemente a experimentar una gran pérdida y un gran dolor. Y hay algo acerca de saber que, tanto en lo pequeño como en lo grande, vivirán contigo. Y es un poco difícil entenderlo, pero cuando te amplías, como se espera que haya hecho el programa al abarcar varias generaciones de la familia, puedes ver el tejido conectivo y puedes ver cómo las personas que pierdes permanecen en la imagen todo el tiempo”.

Asimismo, en diálogo con Los Angeles Times explicó cómo surgió la metáfora del tren. “Algunas cosas fueron muy importantes para mí: que Rebecca pase al final del penúltimo episodio para que el programa no termine con alguien muriendo, sino que se ajuste absolutamente al tema del programa, que es lo que sucede cuando avanzas después. Y estaba buscando una metáfora al comienzo de la temporada. Llevo mucho a mi hijo pequeño a Travel Town, que es este lugar de todos estos trenes en Los Ángeles. Y siempre me ha llamado la atención la mística y el romance de los trenes. Un día, uno de nuestros productores ejecutivos y escritor que ha estado conmigo desde el principio, KJ Steinberg, dijo: ‘Tengo una idea extraña. ¿Qué pasaría si esa fuera la representación del viaje de Rebecca: estar en un tren, algo que está ligado [a] su infancia?’ Eso inmediatamente se bloqueó para mí. De ahí vino”.

Sobre la primera escena, reveló a The Hollywood Reporter: “Grabamos este [flashback en el] episodio hace años, principalmente para capturarlos en un momento en el que nos sentiríamos nostálgicos a nosotros y a la audiencia. Es como ver una vieja película casera”.