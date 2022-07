El Universo Cinematográfico de Marvel ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Desde sus inicios con “Iron Man”, hasta su más reciente película, “Thor: Love and Thunder”, sus sets de grabación han albergado a centenares de intérpretes. Sin embargo, una de las primeras mexicanas en formar parte de estos proyectos fue la querida Adriana Barraza.

Para quienes no la conocen, esta gran artista tiene 50 años de trayectoria y es una de las actrices más renombradas del país. En el 2006, fue nominada al “Óscar a la mejor actriz de reparto” por su papel como Amelia en “Babel”, donde también participaron Brad Pitt y Cate Blanchett.

También ha participado en diversas series de televisión como “Clase 406″, “CSI: Miami” y “Silvana Sin Lana”.

LA APARICIÓN DE ADRIANA BARRAZA EN “THOR” QUE FUE ELIMINADA

En una entrevista con el programa “De primera mano”, Adriana Barraza recordó cuando fue parte de la producción de Marvel en la que introdujeron, por primera vez, a Thor en el Universo Cinematográfico. Al parecer, era un papel pequeño que, en la edición final, fue eliminada.

En la película, la intérprete es la dueña de una cafetería que frecuentaba Jane Foster, por lo que eventualmente se volvieron amigas.

“Eran como tres escenas chiquitas, era una amiga de Natalie Portman, era dueña de una cafetería... No había más que una participación especial en una película de Marvel”, recordó la actriz de 66 años.

El personaje de Adriana Barraza reacciona cuando Thor rompe una de las tazas de su cafetería (Foto: Marvel)

Después de su aparición en “Thor: un mundo oscuro”, se pensó que Jane Foster no regresaría. Recientemente, Taika Waitit, el director de las últimas dos entregas, sorprendió a todos al adaptar el retorno de Natalie Portman como Mighty Thor.

Aunque las escenas no aparecieron en la película, sí fueron grabadas, por lo que Adriana Barraza pudo interactuar con los actores y actrices de Hollywood. Especialmente, recuerda a la actriz conocida por sus papeles en “Léon” y “Star Wars”.

“Es muy amable muchacha, me habló algo en español. Sabe hablar un poco de español. Hice 15 días de grabación, yo estuve muy contenta”, comentó a las cámaras del matutino.

Cuando se tomó la decisión de cortar sus escenas, la producción de la película le comentó lo sucedido, pues querían apreciar su tiempo invertido y disposición. Además, sí se le puede ver en un segundo plano.

“Lo que yo respondí fue: ‘por supuesto, como persona de producción lo entiendo, como actriz chin, ojalá hubiera estado’”, aseguró la intérprete de “Amores perros”. “No lo considero nada feo, son gajes del oficio y yo me quedé con mi sueldo, mis residuales, mi crédito y una anécdota que a mí me hace reír mucho y me da risa”.

¿QUÉ OTROS ACTORES MEXICANOS HAN APARECIDO EN LAS PELÍCULAS DE MARVEL?

Después de la aparición de Adriana Barraza en “Thor”, una de las primeras películas de Marvel, muchos más actores mexicanos se han integrado a las producciones. Aquí te dejamos algunos.

Salma Hayek en “Eternals”

en “Eternals” Danny Ramirez en “The Falcon and the Winter Soldier”

en “The Falcon and the Winter Soldier” Joaquín Cosío en “Wolverine”

en “Wolverine” Tony Dalton en “Hawkeye”

Además, próximamente, habrá muchos más, pues la nueva cinta “Black Panther: Wakanda forever” tendrá una Atlantis ubicada cerca de las costas de México. Por ello, entre los nuevos actores como Tenoch Huerta interpretando a Namor y a Mabel Cadena, dando vida a Namora.