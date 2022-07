“Thor: Love and Thunder”, también conocida como “Thor: amor y trueno”, incluye un gran número de divertidos e inesperados cameos, entre ellos, los Guardines de la Galaxia, el grupo de Jane Foster y los miembros del teatro asgardiano (Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth y Melissa McCarthy).

Asimismo, la familia de Chris Hemsworth, encargado de interpretar al Dios del Trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), también participa en la nueva película. Su esposa Elsa Pataky interpreta a una mujer lobo, quien tuvo un amorío con Thor.

Mientras que su hijo Sasha da vida al niño Thor en la secuencia en la que el hijo de Odín se convierte en adulto, y su hija India Rose encarna a la hija de Gorr. Pero esos no eran los únicos cameos que el director Taika Waititi tenía preparado para “Thor: Love and Thunder”, por ejemplo, fueron eliminadas las apariciones de Lena Headey, Jeff Goldblum y Peter Dinklage.

Jeff Goldblum como el Grandmaster en "Thor: Ragnarok" (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ SE ELIMINARON LOS CAMEOS DE LENA HEADEY, JEFF GOLDBLUM Y PETER DINKLAGE?

Jeff Goldblum y Peter Dinklage retomaron sus papeles del MCU como El Gran Maestro y Eitri, respectivamente, mientras que Lena Heady interpretaría a un personaje nuevo. Sin embargo, el director se vio obligado a cortar casi la mitad del metraje, lo que incluyó los cameos de estos famosos actores.

Además, Taika Waititi indicó que las escenas “no eran suficientemente buenas” para pasar al corte final, algo que las estrellas de “Game of Thrones” y “Jurassic Park” no tendrían problema en comprender.

“Cuando cortas algo es un poco un desafío para ti mismo porque estás como, ‘¿No soy tan bueno? ¿Debería haberlo visto venir? Pero en cada película que he hecho, probablemente he recortado la misma cantidad”, dijo el cineasta en una entrevista con Insider.

Además, agregó: “Cuando entras en la edición, nunca se sabe. Una escena en sí misma podría ser la cosa más divertida o intrigante, pero a veces esas cosas, si las mantienes, solo harán que la película se detenga. Así que tienes que hacer lo mejor para la película”.

“Y si le preguntas a cualquiera de esos actores que fueron eliminados, Jeff Goldblum, Lena Headey, Peter Dinklage... Todos entienden cómo funciona esto”, continuó el director. “Han estado en el juego el tiempo suficiente. Así es como son las cosas”.

Taika Waititi no quiso revelar detalles de las escenas en las que aparecían Headey, Goldblum o Dinklage: “No quiero que la gente vea las escenas eliminadas, porque se eliminan por una razón: no son lo suficientemente buenas. Las escenas no estaban en la película y eso es todo”. ¿Estarán disponibles en la edición en DVD/Bluray de “Thor: Love and Thunder”?