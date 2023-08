El presunto amorío entre la expareja de Anuel AA, Yailin, y Tekashi 6ix9ine no es muy bien visto por algunas personas cercanas a la joven, siendo la hermana de ella una de las principales en dar su opinión. Y es que, la popular ‘Mami Kim’ habló sobre la percepción que tiene del intérprete de ‘Fefe’, así como las presuntas intenciones que tendría con Yailin La Más Viral.

Una reciente aparición en el programa ‘En casa con Telemundo’, la mujer que tiene como nombre real Kimberly Michell Díaz, manifestó la razón por la cual no ve bien esta supuesta relación de su hermana con el artista de origen mexicano, al cual considera una persona no honorable por sus diferentes acusaciones pasadas en contra de menores.

No confía en él

“Para mí Tekashi no es una persona honorable. Él no tiene palabra, no es un hombre que puedas decir que aportó o hizo tal cosa. OK, vive regalándole dinero a los necesitados, eso está muy bien, pero tiene casos de pedofilia, problemas con todo el mundo, lo odian, ¿por qué será?”, dijo esta mujer sobre el cantante para mostrar su preocupación por el acercamiento de Yailin con él.

Por otro lado, es preciso mencionar que, esta no es la primera vez que la familiar de la rapera habla sobre Tekashi, puesto que, el pasado mes apareció en ‘Directo al show RD’ para dar a conocer su preferencia por Anuel AA sobre el autor de ‘Gooba’. “Yo no sé, pero Tekashi tiene sonido de hablador, yo voy con lo real hasta la muerte”, dijo en aquel entonces.

