Una nueva semana empieza en “Tierra amarga”, la telenovela turca que se ha convertido en un fenómeno en España. Los capítulos anteriores que emitió Antena 3 por su señal han estado llenos de emociones. Sobre todo, por el nacimiento de los hijos de Züleya y Müjgan, que dieron a luz el mismo momento, pero la vida de la mujer de Yilmaz y su pequeño estuvieron cerca de la muerte.

Tal y como se pudo ver en “Tierra amarga”, el parto de Müjgan se adelantó mientras Yimaz estaba con Züleyha. La doctora se molestó mucho al verlos llegar al hospital juntos cuando ella más lo necesitaba. Ahora la joven no piensa personarlo. Después de tanto sufrimiento, finalmente, Müjgan y Yilmaz pueden disfrutar de su hijo: el doctor le ha dado el alta.

Por otro lado, una tragedia estuvo a punto de ocurrir en Çukurova. Haminne entra en el establo para buscar unas joyas y decide encender una vela con tan mala suerte que la abuela provoca un incendio. El pequeño Adnan, entra en el establo y queda atrapado entre las llamas. Sermin, que está por allí, ve al pequeño y no duda en entrar para salvarle la vida. La mujer queda como una heroína.

El parto de Müjgan se adelantó mientras Yimaz estaba con Züleyha. La doctora se molestó mucho al verlos llegar al hospital juntos cuando ella más lo necesitaba (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

1. Yilmaz y Müjgan regresan a casa junto a su hijo

Después de un mes de sufrimiento, Müjgan finalmente puede ir con su hijo a casa. El doctor ha visto la evolución del bebé y recibirá el alta. Sin embargo, las cosas con Yilmaz seguirán igual. La doctora no quiere saber nada de su marido, ni que esté cerca de ella ni de su hijo; pues no le perdona que no estuviera cuando más le necesitó y, peor aún, que estuviera con Züleyha cuando ella sufría en su embarazo.

Después de un mes de sufrimiento, Müjgan y Yilmaz ya están en casa con su bebé (Foto: Tims & B Productions)

2. Hünkar consigue ganar la partida a Behice

Saniye entrega sus joyas a su marido para que pueda empeñarlas y, de esta manera, pagar su deuda a Hatip. Hünkar al enterarse de ese gesto se niega a ello y termina haciéndose cargo de esa deuda. Por otro lado, Behice está cerca de ser la nueva presidenta de la asociación; sin embargo, la madre de Demir consigue truncar los deseos de la mujer de ocupar el cargo.

3. Müjgan descubre a Züleyha y a Yilmaz juntos con su bebé

Züleyha escucha llorar al hijo de Yilmaz y se acerca a preguntar si todo va bien. Ella le dice que le dará de comer y le coge en brazos. Müjgan llega en ese momento y ve cómo los dos están juntos en su casa, con su hijo. Como era de esperar, la doctora estalla por lo que termina echando a Züleyha de malas maneras mientras que acusa a Yilmaz de haberlo planeado todo. Por si fuera poco, Müjgan confirma a Behice, su tía, que Adnan es hijo de su marido.

Züleyha llega a la mansión y se acerca a Yilmaz y a su bebé (Foto: Tims & B Productions)

4. Demir toma una drástica decisión respecto a Leyla

Züleyha pierde de vista a Adnan una vez más, que ha llegado hasta la pequeña mansión en busca de Yilmaz. Demir llega en ese momento, por lo que descubre que los tres están juntos. El hombre no duda en amenazarla, después de hacer caso omiso a las explicaciones de la mujer. Más tarde, Demir decide reunirse con su madre para hacerle saber que, tras pensarlo mejor, está dispuesto a transferir sus bienes a su hija Leyla.

5. Demir entre la vida y la muerte

Demir vende sus propiedades de Estambul para conseguir liquidez económica y se sorprende al saber que fue Yilmaz quien las compró. En un ataque de ira coge su auto y conduce rápidamente cuando, debido a un despiste, está a punto de caer por un acantilado. El hijo de Hünkar aguanta horas en su automóvil, en el filo de la pendiente. Cree que morirá, pero, por fortuna, algunos de sus trabajadores aparecen y le salvan la vida.