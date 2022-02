Esta semana, del 14 al 18 de febrero, “Tierra amarga” emitirá una nueva tanda de capitulos que será decisiva para Züleyha, Demir y Yilmaz. La tragedia instalada en la mansión de los Yaman salpicará a toda Çukurova y los protagonistas vivirán momentos intensos.

El video grabado por Mügjan ha traído consecuencias terribles para todos: Züleyha está detenida después de haber intentado acabar con la vida de su esposo de tres disparos y Demir se debate entre la vida y la muerte. Además, el matrimonio de la doctora está roto y Yilmaz no quiere saber nada de ella.

En los nuevos capítulos de “Züleyha”, momentos impactantes sacudirán a Çukurova y el destino de cada uno de los protagonistas podría cambiar. Si eres seguidor de la telenovela turca, aquí te contamos las 5 cosas que pasarán esta semana, del 14 al 18 de febrero.

Hilal Altınbilek como Züleyha, la protagonista de "TIerra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Hünkar se siente identificada con Züleyha

Pese a lo que ha ocurrido con Demir, Hünkar sigue muy cerca de Züleyha y no puede odiarla. Mientras su hijo lucha por su vida en el quirófano, la mujer revela a Fekeli que se siente identificada con la madre de sus nietos.

En el pasado, Züleyha también intentó huir con sus hijos para estar con el amor de su vida, pero Adnan, su marido, la amenazó con quitarle todo y alejarla para siempre de Demir. Era despiadado, por su culpa siempre fue infeliz y nunca pudo estar con Ali Rahmet.

Pese a que lo que hizo Hünkar en el pasado los separa, Fekeli comprueba una vez más como la mujer está completamente arrepentida por haber destrozado la vida de Züleyha y Yilmaz.

Hünkar se siente identificada con Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

2. Yilmaz pide el divorcio a Mügjan

Tras correr tras el coche de los policías que se llevan a Züleyha esposada, Yilmaz vuelve a casa y se enfrenta a Mügjan. Ella ha provocado todo lo que está ocurriendo por sus celos enfermizos, es por ello que el hombre no está dispuesto a aguantar más.

Yilmaz le pide el divorcio a Mügjan. Compartirán el tiempo con su hijo, pero no permitirá que salga de Çukurova, y si intenta llevárselo, esta vez será él quien, con la ley en la mano, la aparte del niño.

Mügjan está devastada y continúa pensando que Züleyha disparó a Demir para llamar la atención. La mujer se ha quedado sola ya que ni siquiera su tía está de su parte.

Yilmaz pide el divorcio a Mügjan (Foto: Tims & B Productions)

3. Züleyha y Yilmaz, más unidos que nunca

Züleyha continúa en prisión a la espera de que se celebre el juicio. La mujer cuenta con el apoyo de Hünkar y de Yilmaz, que buscan a dos buenos abogados para llevar su defensa. Sin embargo, ambos coinciden en que, sin una declaración favorable de Demir, la mujer será condenada.

Durante ese tiempo, Züleyha recibe en la cárcel continuas visitas de Hünkar, que va acompañada de Adnan, y de Yilmaz. Ambos se convierten en sus aliados.

Cuando Demir sale del hospital, descubre como su madre y su mayor enemigo están ayudando a Züleyha. Hünkar trata de hacerlo recapacitar para que declare a favor de su mujer en el juicio, pero él calla. Más tarde, comprueba la complicidad que existe entre Yilmaz y Züleyha, que mantienen encuentros frecuentes en prisión.

Züleyha y Yilmaz, más unidos que nunca (Foto: Tims & B Productions)

4. Mügjan intenta quitarse la vida

Mientras Demir se encuentra cara a cara con Züleyha por primera vez tras lo sucedido, Müjgan escribe una carta a Yilmaz y se introduce en la bañera, que ha llenado de agua, dispuesta a cortarse las venas y acabar así con su vida.

Sabahattin vuelve al hospital y descubre que Müjgan intentó suicidarse. Yilmaz le pidió el divorcio y ella no pudo soportarlo. La doctora se ha quedado sin ningún apoyo, todos están con Züleyha.

Mügjan intenta quitarse la vida (Foto: Tims & B Productions)

5. Demir y Züleyha cara a cara en el juicio

La declaración de Demir hundirá a Züleyha en el juzgado. “Mi esposa me faltó al respeto en varias ocasiones, la mujer a la que adoré, a la que di mi vida entera, ella no es digna de mi amor…Züleyha negó que me había traicionado en lugar de pedir disculpas, sentí tanta rabia que quise matar a mi esposa, pero no lo hice, sin embargo, ella me lo agradeció disparándome tres veces”.

Yilmaz, Hünkar y Fekeli no pueden soportarlo más y se rebelan contra Demir en ese preciso momento. Sin embargo, Demir, con una frialdad que hiela la sangre, pide la pena máxima para Züleyha. La situación en el juzgado se descontrola y Demir y YIlmaz son detenidos.