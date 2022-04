¿Qué pasará en “Tierra amarga”? La exitosa telenovela turca que ha logrado ubicarse como la preferida del público estrenará esta semana una nueva tanda de capítulos que serán transmitidos por la señal de Antena 3. Entre los días 18 al 22 de abril la emoción invadirá a la teleaudiencia cuando se vea que Yilmaz planea fugarse con Züleyha, pero también sorprenderá ver a Demir con una actitud más amable con la joven a pesar de su confesión.

Estrenada originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova”, la telenovela cuenta con el protagonismo de reconocidos actores como Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalmış. Ellos están acompañados por un gran elenco de artistas que se han ganado el aplauso del público por su gran profesionalismo.

El drama otomano se caracteriza por estar ambientado en los años 70 y todo se desarrolla en la localidad de Çukurova. Allí se cuenta la historia de Züleyha y Yilmaz quienes harán hasta lo imposible por estar juntos, aunque en su vida aparecerá Demir Yaman quien tratará de complicar la relación de los jóvenes. Con el pasar del tiempo Demir y la joven vivirán una relación sentimental pero no todo será felicidad.

Yilmaz busca una vida junto a Züleyha en "Tierra Amarga" (Foto: Antena 3)

Fue el 4 de julio del 2021 cuando “Tierra amarga” fue estrenada en España y actualmente se pueden ver todos sus capítulos a través de Antena 3. Esta producción ha logrado conseguir importantes índices de sintonía desde aquella época.

En el capítulo anterior Yilmaz se enteró que Mügjan espera un segundo hijo de él pero dentro de todo esto hay algo que se oculta, mientras que Gafur quedó sorprendido al enterarse que Behice fue quien asesinó a Hünkar Yaman. La culpable no lo niega y chantajea al hombre.

Las intenciones de Fikret contra los Yaman salen a la luz en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

“Tierra amarga” está más emocionante que nunca y para esta semana tiene preparado importantes momentos en cada uno de sus capítulos.

1. Yilmaz se entera que Mügjan le mintió

Yilmaz quedó sorprendido cuando Mügjan le confesó que estaba embarazada nuevamente de él. Sin embargo, todos se enterarán que la mujer fingió todo esto con el objetivo de retenerlo. Los presentes entre los que se encuentran Yilmaz, Fekeli y Fikret no pueden creer todo lo que escuchan.

Mügjan asegura que esto lo hizo para que Yilmaz no abandone a Kerem Alí. Además, señala que también actuó de esta manera por desesperación aunque el hombre decide no perdonarla.

Mügjan confesará su mentira frente a todos en "Tierra amarga" (Foto: Antena 3)

2. Mügjan pone en peligro a Kerem Ali

Züleyha se compadece de Mügjan y busca la forma de que la mujer vea a su hijo. Pero no pensó que Mügjan se aprovecharía de todo esto y se lleva a Kerem Ali. En su intención de cruzar el río con el menor Kerem resbala y cae a las aguas siendo arrastrado por la corriente.

La mujer no sabe que hacer pero Züleyha se lanza a las turbulentas aguas para rescatar al menor logrando su cometido.

Mügjan pide perdón al niño debido a que por sus actos casi desencadena una tragedia.

3. Demir muestra una actitud amable con Züleyha

Züleyha decidió verse con Yilmaz en el bosque a pesar de cualquier tipo de críticas y señalamientos. Pero esto es algo que Demir Yaman no conoce y al enterarse que su esposa no está en la mansión se impacientará y buscará un plan para encontrarla.

Sin embargo, Züleyha llega y frente a Demir le confiesa que aún sigue viéndose con Yilmaz a escondidas y que aún hay un sentimiento entre ambos. “Ya no tengo fuerzas para seguir mintiéndote, no puedo seguir fingiendo, ya no tengo miedo”, dice la mujer.

Pero Züleyha quedará sorprendida cuando su esposo le muestra una actitud amable a pesar de la confesión y le dice que estaba muy preocupado por ella.

“¿Creíste que te iba a hacer algo por eso Züleyha? Solo te estaba buscando porque estaba preocupado, porque me dio miedo que te hubiera pasado algo”, señala Demir.

Demir emplea una nueva estrategia con Züleyha (Foto: Antena 3)

4. Yilmaz advierte a Züleyha

Züleyha le comenta a Yilmaz que le confesó todo a Demir y que le sorprendió su actitud a comparación de veces anteriores.

Pero el joven le advierte que Demir Yaman solo actúa de esa manera porque tiene una estrategia para que no lo deje. “Solo te está manipulando para que no lo dejes, y veo que le funciona”, dice Yilmaz.

5. Yilmaz fuga con Züleyha

Demir está concentrado en revisar todos los avances de la investigación sobre el asesino de su madre, y es en ese momento cuando Yilmaz y Züleyha nuevamente logran verse a escondidas y planifican todo para su huida. La fecha, hora y modalidad ya están listas.

Pero Fikret llegar al rancho para irse a la fábrica aunque buscará toda información de las propiedades que vendió a Hünkar.

Cuando Fikret ve a Yilmaz le dice: “Tramas algo, pero yo voy a descubrirte”. Sin embargo, el joven se aleja rápidamente, probablemente en busca de Züleyha y huir. ¿Qué ocurrirá?.