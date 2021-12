Una nueva semana comienza en “Tierra amarga”, la telenovela turca que emite Antena 3 de lunes a viernes. Los próximos capítulos estarán llenos de emociones, pues la audiencia presenciará un pedido de matrimonio, pero también verá a Demir estallar y a Züleyha confesar algo que cambiará todo de forma irreversible.

Em los capítulos anteriores de “Züleyha” o “Bir Zamanlar Çukurova” (en su idioma original), Yilmaz y Müjgan se convirtieron en vecinos de los Yaman mientras Sermin descubrió la relación de Hünkar con Fekeli.

Ahora que su relación es pública, Ali Rahmet Fekeli le pedirá ser su esposa a Hünkar Yaman y ella aceptará, aunque sufrirán el rechazo de Demir y Yilmaz. La pareja estará dispuesta a defender su amor de todo y de todos. Sin embargo, el día de la boda, Züleyha cambiará el rumbo de los acontecimientos. A continuación, las cinco cosas más importantes que pasarán esta semana en los capítulos que emitirá Antena 3 en España.

Ali Rahmet Fekeli le pedirá ser su esposa a Hünkar Yaman y ella aceptará (Foto: Tims & B Productions)

CINCO COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. La relación secreta de Hünkar y Fekeli se hace pública

Sermin descubre la relación secreta que mantenían Hünkar y Fekeli y como prueba de ello les toma una foto en actitudes muy cariñosas. La venganza comienza cuando decide hacer público este romance.

Çukurova se levantará con una impactante noticia. Cuando la foto de Hünkar que Sermin hizo en secreto se publique en el periódico, el suelo temblará en toda Adana. Esto llevará a Demir a un punto límite. ¿Cómo reaccionará él? ¿Qué hará ahora Hünkar?

2. Pedida de matrimonio

Tras la noticia, Demir se mostrará muy molesto con Hünkar, tanto que le dice a su madre que le destruyó su vida y que ahora está muerto, y le pedirá que abandone su casa. Züleyha será un apoyo fundamental para su marido en este momento de crisis en el que se siente perdido y decepcionado.

Por su parte, Fekeli también está destruido. Será objeto de miradas curiosas y murmuraciones. Luego de una serie de eventos, que incluye la desaparición de la madre de Demir y el ingreso de Haminne al hospital, Fekeli aparecerá para pedirle la mano a su amada. “Aquí estoy Hünkar, perdóname”, dice Fekeli mirándola a los ojos. “Estoy aquí para preguntarte lo que debí haberte preguntado hace 40 años, ¿te casarías conmigo?”.

La declaración de amor de Fekeli continúa, y los reproches tanto de Yilmaz como de Demir, no se hacen esperar. El hombre espera una respuesta de su amada. El momento es tan tenso como emocionante. “Hünkar, ¿estás dispuesta a pasar conmigo el otoño de mi vida?”, pregunta nuevamente. Hünkar responde: “Lo estoy”. Demir amenaza a su madre, pero la señora no cederá.

3. Fekeli y Hünkar sufren el rechazo de sus hijos

Fekeli y Hünkar disfrutan por fin de su amor en libertad. A pesar de las dificultades a las que tendrán que enfrentarse, están dispuestos a seguir adelante. Esta vez lucharán por su amor. El primer problema al que enfrentará Hünkar es a la desaparición de su madre. Demir se ha llevado a Haminne y nadie sabe dónde está.

Hünkar ve el periódico donde se publicaron las fotos de su relación secreta con Fekeli (Foto: Tims & B Productions)

Por otro lado, Behice se entera que Fekeli ha estado enamorado de Hünkar toda su vida. Cuando el hombre llega a su casa, ella le pregunta directamente si es cierto que va a casarse y él lo confirma. Behice no se quedará tranquila y no permitirá que le arrebaten si lugar. Parece estar tramando algo para evitar que ese matrimonio se realice.

4. Çetin descubre toda la verdad sobre Gülten

Çetin secuestra a Gülten, necesita hablar con ella y no le ha dejado otra opción. El joven busca respuestas pues está enamorado de ella. Gülten, sin embargo, le dice que lo suyo no puede ser. A Çetin no le importa su pasado y quiere formar una familia con ella, sin saber siquiera lo que realmente ha tenido que vivir la joven.

Finalmente, Gülten le confesará a Çetin que el hombre que abusó de ella está muerto, pero quiere saber quién fue y, atando cabos, dará con la verdad.

5. Se cancela la boda

La semana termina con una gran revelación. Los preparativos de la boda de Fekeli y Hünkar van por buen camino, pese a que aún su familia se opone a la unión. Ha llegado el día de la boda y las fricciones entre Behice y Yilmaz son evidentes. Müjgan deben lidiar con ellas, tratando de calmar los ánimos.

Züleyha no soporta que Hünkar vaya a salirse con la suya, así que tomará una decisión para tratar de impedir que la boda se celebre. La mujer aparece en la cabaña donde se encuentran los novios para contar toda la verdad. Züleyha le confiesa a Fekeli que va a casarse con una mujer que sabía que ella era esposa de Yilmaz cuando se casó con Demir. Hünkar era consciente de lo que estaba haciendo y no es cierto que creyera que Züleyha y Yilmaz eran hermanos como le aseguró a él.

También desvela todo lo que Demir y Hünkar hicieron con ella como encerrarla en un manicomio o no permitir que viera a su hijo. Fekeli quiere saber si todo lo que la está escuchando es cierto. El silencio de su amada lo destroza y huye del lugar. Ahora es Züleyha quien debe decidir, el futuro de todos está en sus manos.