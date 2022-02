El futuro de Züleyha y de los habitantes de Çukurova puede cambiar para siempre en los próximos capitulos de “Tierra Amarga”. La telenovela turca que ha conquistado a España llega al final de su segunda temporada con impactantes momentos que marcarán un antes y un después en la vida de sus protagonistas.

En los últimos capítulos de “Tierra Amarga” hemos sido testigo del amor que aún existe entre Züleyha y Yilmaz, quienes se han enfrentado todo tipo de adversidades para mantenerse juntos, pero no lo han logrado. La joven le ha escrito una carta a su amado donde le pide que se aleje de ella, más ahora que está en prisión.

Yilmaz iba a poner fin a su matrimonio, pero lo que hizo la doctora y las palabras de Züleyha le han hecho cambiar de opinión. Fekeli le aconseja que tiene que irse lejos de Adana y empezar una nueva vida. Los protagonistas de “Tierra Amarga” no son los únicos que deberán tomar decisiones en Çukurova. Si eres seguidor de la telenovela turca, aquí te contamos las 5 cosas que pasarán esta semana, del 21 al 25 de febrero.

Hilal Altınbilek como Züleyha, la protagonista de "TIerra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Fekeli y Cetin están en un grave peligro

Çetin y Fekeli conducen su coche y comentan sobre la marcha de Yilmaz a Estambul cuando las ruedas del vehículo comienzan a patinar. Çetin, a punto de perder el control, logra frenar a tiempo y evitar un accidente. Sin embargo, en ese momento se produce un tiroteo.

De pronto aparecen unos hombres que han tratado de matarlos, y al no haberlo logrado, comienzan a disparar con la intención de acabar el trabajo. Uno de ellos resultará herido y se marcharán. Afortunadamente Fekeli y Çetin han salido ilesos y averiguarán quién trató de acabar con sus vidas.

Fekeli y Cetin están en un grave peligro (Foto: Medyapım / MF Yapım)

2. Üzüm y Demir comparten un importante secreto

Demir, que se entera que Hünkar se comunica con Züleyha, contrataca de nuevo. Üzüm juega al escondite y con miedo a los gritos de Demir, se esconde en su coche. Demir se marcha de la mansión sin darse cuenta de Üzüm está dentro de su coche.

Esto hará que Demir y Üzüm compartan un secreto y se hagan amigos. Pero no será un secreto cualquiera, será el más importante para Hünkar que hará todo lo posible por averiguarlo con la ayuda de Saniye.

Üzüm y Demir comparten un importante secreto (Foto: Medyapım / MF Yapım)

3. Intentan envenenar a Züleyha

En la cárcel, Züleyha empieza a sentirse mal después de la cena, sufre vómitos severos y tiene muy mal aspecto. Es por ello que es llevada de urgencia al hospital, presenta signos de intoxicación y Sabahattin confirmará el diagnóstico, cree que ha sido envenenada.

Lo ojos se vuelven inmediatamente hacía Demir. Es el único sospechoso del envenenamiento de Züleyha. Sin embargo, el peligro de Züleyha seguirá en el hospital.

Intentan envenenar a Züleyha (Foto: Medyapım / MF Yapım)

4. Yilmaz preocupado por el estado crítico de Züleyha

Hatip le cuenta a Yilmaz de lo que le ha sucedido a Züleyha, asegura que Demir envió a alguien a envenenar a su esposa en prisión para consumar su venganza. En paralelo, Demir también se entera del envenenamiento de Züleyha y su corazón late descontrolado.

Yilmaz está desesperado, Züleyha se encuentra en estado crítico y puede que no supere la noche. El joven conseguirá que le permitan entrar a ver a su amada, a quien, mientras duerme y cogiendo su mano entre las suyas, le dejará en claro todo el amor que siente.

“Mi vida, estoy aquí. Abre tus ojos, dime que no vas a morir, que no me vas a dejar, no puedo vivir sin ti mi amor, si algo llegara a pasarte no lo soportaría. Viviremos juntos o moriremos juntos”, le dice Yilmaz a Züleyha.

Yilmaz preocupado por el estado crítico de Züleyha (Foto: Medyapım / MF Yapım)

5. Behice intenta matar a Züleyha

En la cárcel, Züleyha duerme plácidamente en la habitación del hospital cuando aparece Behice vestida de enfermera y con una jeringuilla que contiene un misterioso líquido. La mujer está dispuesta a acabar con la vida de la joven cuando ésta despierta y pide auxilio.

Los gritos de Züleyha impiden que Behice culmine su plan. La joven logra retirar la mascarilla de la supuesta enfermera descubriendo el rostro de Behice, quien huye sin ser vista. Cuando Züleyha denuncia lo ocurrido, nadie la cree, los guardias mienten sobre su ausencia en la puerta de la habitación y los médicos piensan que todo es una alucinación producto de la medicación.