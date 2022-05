¿Qué pasará en “Tierra amarga”? Durante la semana, del 23 al 27 de mayo, la telenovela turca estrenará nuevos capítulos con varias revelaciones para los habitantes de Çukurova, tras la muerte de Yılmaz (Uğur Güneş). El drama se ha convertido en uno de los más vistos a nivel internacional gracias a su dramática historia y al gran trabajo del elenco de actores, entre los que destacan Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı y Hande Soral.

“Tierra amarga” no solo es un éxito en Turquía, también triunfa en España, donde se emitió por primera vez en julio del 2021 por la señal de Antena 3. Desde entonces, se convirtió en una de las producciones turcas más vistas y de mayor sintonía en ese país.

El drama, titulado originalmente “Bir Zamanlar Çukurova”, que sufrió un robo en pleno rodaje, traerá nuevas revelaciones donde veremos a Demir comenzar una aventura amorosa con Ümit y se descubrirá el dinero que le pertenecía a Yilmaz. ¿Qué más pasará? Aquí todos los detalles.

Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha, la protagonista de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Demir y su encuentro con Ümit

Demir visita a Ümit en su apartamento. Tras disfrutar de un delicioso café, la joven se acerca a él con intención de seducirle y lo logra. Luego de besarlo, pasan la noche juntos. “No sabes cuanto tiempo llevo deseando esto”, comenta ella.

El empresario, por su parte, le deja claro a Ümit que también lo ha disfrutado y que no tiene ningún compromiso, haciendo ver que su matrimonio con Züleyha solo es un papel firmado.

Demir y su encuentro con Ümit (Foto: Tims & B Productions)

2. Fikret se declara a Müjgan

Fikret le confiesa a Müjgan que se ha enamorado de ella: “Te has convertido en alguien muy importante para mí”. Tras esta revelación, la doctora cae rendida en sus brazos. Ahora la mujer tiene una razón para quedarse en el pueblo ¿Podrá Fikret hacerle olvidar el amor que todavía siente por Yilmaz?

Fikret se declara a Müjgan (Foto: Tims & B Productions)

3. Demir le miente a Züleyha

Después de pasar la noche con Ümit, Demir se presenta en casa al día siguiente. Züleyha se interesa por saber dónde fue qué durmió y él le miente: “Estuve con unos empresarios. Me pasé de copas y preferí quedarme en un hotel a coger el coche”. La mujer cree en sus palabras, pero, Sevda, que también escucha la excusa, sospecha que el hombre oculta algo.

Luego, Yaman se encierra en su despacho y llama a Ümit. “¿Cuándo podré verte de nuevo? No aguanto las ganas de estar contigo”, le pregunta el hombre a la doctora.

Demir le miente a Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

4. Behice encuentra el dinero que pertenecía a Yilmaz

Cuando comienzan las obras del campamento y se levanta la tierra donde se instalarán las casetas, Gaffur y Behice, que pasan por la zona, descubren que debajo del montón de arena hay millones de liras. “Es todo el dinero de Yilmaz”, piensa Behice. Finalmente, ha encontrado la fortuna que guardaba el difunto.

Behice trata de escapar con el dinero asegurando a los presentes que le pertenece a su sobrino, pero se lo impedirán. Dado que se encontraba enterrado en los terrenos donados, pertenece a la agencia, y solo Züleyha tendría derecho a reclamarlo.

Behice encuentra el dinero que pertenecía a Yilmaz (Foto: Tims & B Productions)

5. Behice se enfrenta con Sevda y Züleyha

Behice, desesperada y fuera de sí al ver perdido el dinero de la herencia de Yilmaz, protagoniza un tenso enfrentamiento con Sevda en el que llegan a las manos y posteriormente con Züleyha. La joven planta cara a Behice y se lo deja muy claro: no tendrá el dinero. Pero, no acabarán ahí las disputas, Gülten no tendrá más remedio que confesar a Züleyha la verdad, ahora Behice vive en la pequeña mansión. Züleyha no tarda en llegar al hospital para enfrentarse a Müjgan, ¿cómo fue capaz de dejar sin casa a una pareja recién casada?