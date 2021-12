¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca “Bir Zamanlar Cukurova” sigue dejando sin aliento a los televidentes con sus constantes revelaciones, intrigas y emociones. La historia de Züleyha (Hilal Altınbilek), Demir (Murat Ünalmış) y Yilmaz (Uğur Güneş) se ha posicionado como una de las más vistas de la pantalla chica, por lo que esta semana, del 6 al 10 de diciembre, la expectativa del público volverá a surgir por lo que pasará con los protagonistas de la novela.

El drama turco apareció por primera vez el 13 de septiembre de 2018 en el canal ATV. Su camino en la televisión ha sido un total éxito desde entonces. La novela ha destacado por su atractiva trama, así como el elenco variado y potente, junto a la gran producción para ambientarla en la década de los 70.

La temporada 1 de “Züleyha” contó con 35 capítulos y, de inmediato, se confirmó más entregas de la ficción. Tanta ha sido su popularidad que la novela continúa al aire con una temporada 4 que arrancó el 9 de setiembre de 2021.

Con más de 103 capítulos, la telenovela turca es una de las más vistas de su país y a nivel internacional también ha replicado esa popularidad. La serie otomana, de esta manera, sigue sorprendiendo a los espectadores, como lo hará en los nuevos episodios que se verán en esta semana.

Murat Ünalmış interpretó a Demir en la exitosa telenovela turca “Tierra amarga”. (Foto: Tims & B Productions)

5 MOMENTOS CLAVES QUE TENDRÁ “ZÜLEYHA” ESTA SEMANA

5. UNA REUNIÓN EXPLOSIVA

En los próximos capítulos de “Züleyha” se enfocarán, sobre todo, en la rivalidad de Yilmaz y Demir. Fekeli y Hünkar hacen una cena para buscar la paz entre ambas familias, pero todo se sale de control. Porque si bien los protagonistas de esta guerra se dan la mano como símbolo de conciliación, la bomba explotará con Demir le exija la devolución de las tierras que fueron suyas a cambo de renunciar a sus acciones en la empresa. Yilmaz reacciona furiosamente, Demir saca su aRma. Uno de nosotros será enterrado en Çukurova es la amenaza de Yilmaz. La cena es un desastre.

Demir y Yilmaz han creado gran tensión en la telenovela "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

4. LA SALIDA DE GAFFUR

Tras el desastre de la comida envenenada, Gaffur es despedido por Hünkar y Saniye toma su lugar. Ella liderará todo con una determinación, prometiendo salarios justos para los trabajadores. Es la nueva capataza. Mientras que Gaffur venderá las joyas de Saniye para saldar su deuda con Hatip y así evitará que lo masacren. Le da todo su dinero al empresario y le dice que, por fin, ahora es libre.

Hünkar y Fekeli buscan la paz para sus familias. (Foto: Tims & B Productions)

3. LA RESIGNACIÓN DE ZÜLEYHA

Mientras que Züleyha todavía no se recupera de la decisión de Yilmaz de no huir con ella y Andan porque Müjgan está embarazada. Sabahattin le aconseja que, de una vez por todas, le diga la verdad a Yilmaz, que él es el verdadero padre del niño. Pero la protagonista no se decide por esa opción y ve con buenos ojos la paternidad de Demir con su pequeño. Aunque todavía le duele ver a su amado con su esposa, ella se resignará a esa realidad.

Züleyha deberá buscar el mejor escenario para su hijo. (Foto: Tims & B Productions)

2. LA JUGADA DE YILMAZ

Por otro lado, cuando las almas se calmen, Yilmaz hará su jugada maestra al decir que quiere la paz con los Yaman. La paternidad, asegura, será su única preocupación ante la próxima llegada de su bebé. Por eso, vende parte de la cosechadora a los alemanes que están invirtiendo en Çukurova. Demir lo tomará de la mejor manera, pensando que, con sus nuevos socios, podrá llegar a Europa. Sin embargo, todo se derrumbará cuando se entere que Yilmaz aceptó que Demir dará las 25 millones de liras para el proyecto. Si el negocio no prospera y el da esa cantidad, será su ruina total.

Yilmaz es interpretado por el actor Uğur Güneş en "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

1. LOS PLANES PARA EL FUTURO

En los nuevos episodios de “Tierra amarga” se verá la confianza que tiene Yilmaz con respecto al futuro de su familia. Al final Müjgan dejará a un lado su dolor -al conocer la historia de su esposo y Züleyha- para recibir de la mejor manera a su bebé. Los planes de la pareja empezará a ponerse en marcha y ya hasta piensan en cómo diseñar el cuarto del nuevo integrante de su familia.

Müjgan ha decidido por formar su familia junto a Yilmaz. (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

El destino los lleva a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz. Para mantener el anonimato, los dos enamorados deciden fingir ser hermanos ante la sociedad local.

¿QUIÉN ES HILAL ALTINBILEK?

Nacida en Izmir, Turquía, pero con ascendencia albanesa, la actriz de 30 años se mudó muy joven a Estambul, donde inició sus estudios de teatro y decidió dedicarse al arte. Antes de su paso por la televisión, Hilal participó en concursos de belleza, quedando en el top 5, y también realizó algunos trabajos como modelo.

Desde que era una niña, Altınbilek sabía que quería actuar. Fue durante la universidad que empezó sus primeros papeles en producciones pequeñas; sin embargo, su debut lo hizo en “Derin Sular”, en el año 2011. Dos años después obtendría un papel en “Rosa Negra”, ganando mayor reconocimiento en su país natal.

Otras producciones en las que participó son “Hayatımın Aşkı” y “Çocuklar Sana Emanet”. Actualmente encarna el papel de Züleyha en “Tierra Amarga”, rol con el cual ha ganado gran fama a nivel internacional. Una prueba de su enorme éxito es su cuenta de Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores.

¿CUÁL ES LA VERDADERA RELACIÓN ENTRE LOS PROTAGONISTAS DE “TIERRA AMARGA”?

El tan solo hecho de que Hilal Altınbilek y Uğur Güneş protagonicen “Tierra amarga” generó una serie de especulaciones sobre si mantenían una relación sentimental como la que llevaban en la ficción.

Ambos actores, sin embargo, han guardado silencio con respecto a si son pareja o si tienen otras. Pero sí hubo un momento en el que la actriz, que ha sido comparada con Angelina Jolie, salió a aclarar el tipo de relación que tiene con su colega de la producción otomana.

Y todo esto pasó por una fotografía que el actor subió a sus redes sociales, en la que aparecen juntos y sonrientes y con una descripción que levantó más los rumores: “Por fin ha llegado la foto esperada”.

Sin embargo, de inmediato, Altınbilek colocó una historia en su cuenta en Instagram en la que descartó totalmente que tenga una relación de pareja con su compañero y coprotagonista de la telenovela turca. “Las noticias sobre mi relación con mi coprotagonista Ugur Günes son infundadas. Para su información”, escribió.