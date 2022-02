¿Qué pasó esta semana en “Tierra amarga”? Los capítulos de “Tierra Amarga” que llegaron esta semana a Antena 3 estuvieron cargados de emociones fuertes. Para empezar, Züleyha sigue en prisión por intentar matar a Demir; además, este y Yilmaz también terminan en la cárcel tras una fuerte discusión y pasó algo que nadie imaginó: Hünkar se pone del lado de la protagonista.

Las explosiones en “Tierra amarga” ocurrieron a partir del video que Mügjan grabó a su marido con Züleyha y luego de mostrárselo a Demir. Las consecuencias fueron terribles: Züleyha está detenida después de haber intentado acabar con la vida de su esposo de tres disparos. Además, el matrimonio de la doctora está roto y Yilmaz no quiere saber nada de ella. En los capítulos de esta semana, las cosas en Çukurova aún no se detienen. A continuación, conoce los cinco momentos más impactantes de la semana del 14 al 18 de febrero.

CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Yilmaz expulsa a Müjgan de su vida

La relación entre Yilmaz y Müjgan sigue decayendo. La doctora acepta que se equivocó, pero todo parece indicar que ya es demasiado tarde. Cuando Müjgan va la pequeña mansión a ver a Yilmaz y suplicarle una última oportunidad, este le dice que está harto de la situación y decide terminar con ella. “Esto se acabó. Nuestra familia ya no existe, tú te encargaste de destrozarla”, sentencia. Yilmaz echa a Müjgan de su casa y de su vida. ¿Será para siempre?

La relación entre Yilmaz y Müjgan sigue decayendo (Foto: Tims & B Productions)

2. Hünkar y Yilmaz se unen para salvar a Züleyha

Durante el juicio de Züleyha, Hünkar y Yilmaz deciden unirse para defender a la protagonista, por eso llevan a sus abogados para hacer todo lo posible y salvarla de la cárcel. La mujer le explica a Yilmaz por qué está ayudando a Züleyha: “La entiendo muy bien, y compadezco a Züleyha”, señala. Hünkar confiesa que no podía dejar sola a su nuera a pesar de que haya disparado a su hijo.

Por primera vez Yilmaz cree en las palabras de Hünkar. La matriarca está demostrando con hechos que quiere enmendar los errores del pasado. Eso sí, los abogados coinciden en que la única manera de sacar a Züleyha de la cárcel es que Demir declare a favor de ella. Cosa que, después, descubrimos que no será así.

3. Demir declaró en contra de Züleyha

Hünkar tenía la esperanza de que su hijo declarase en favor de Züleyha. No obstante, las esperanzas de la señora se vinieron abajo cuando vio el rostro de Demir cambiar tras ver a Yilmaz en la corte. El hacendado no mostró ninguna piedad por su esposa y exigió que se le aplicase la pena máxima acorde al delito que había cometido. Yilmaz, tras escuchar lo que dijo se abalanzó sobre él y se formó una pelea que terminó con los dos detenidos por desacato a la autoridad.

Demir no mostró ninguna piedad por su esposa y exigió que se le aplicase la pena máxima acorde al delito que había cometido (Foto: Tims & B Productions)

Los dos pasan la noche en el calabozo. Para evitar un nuevo enfrentamiento Demir saldrá primero. Hünkar acude con un guardia a la celda donde está su hijo, pero la matriarca de los Yaman no es bien recibida: “¿Qué haces aquí?”, le dice Demir, quien está molesto con ella. “Piensas que Züleyha es inocente, así que ya elegiste un bando”, agrega el hombre antes de marcharse. Al parecer su alianza con Züleyha le ha salido caro.

4. Müjgan intenta quitarse la vida

Müjgan, que había regresado a casa de Fekeli luego de su fracasada huida, decidió cortarse las venas tras saber que Yilmaz quería divorciarse de ella. Afortunadamente, Behice la encontró a tiempo y la llevó al hospital. Allí lograron salvarle la vida. Después de salir del hospital, la doctora no deja de preguntar por su esposo, por lo que su tía se ve obligada a mentir y le dice que él ha estado en todo momento con ella, pero que tuvo que salir por un accidente con un tractor. La mujer duda, pero finalmente cree en sus palabras.

No obstante, la mujer descubre que la verdad. Müjgan se entera de lo que sucedió en el juicio de Züleyha y el enfrentamiento entre Yilmaz y Demir por ella. La doctora está molesta, su tía la ha mentido sobre el paradero de su esposo que ni quisiera sabe la locura que ha cometido. Así se da cuenta que Yilmaz no la quiere y que está dejando todo por salvar a Züleyha.

Müjgan y Yilmaz tienen un conversarión seria sobre los últimos acontecimientos en el matrimonio (Foto: Tims & B Productions)

Por primera vez y tras todo lo sucedido, Müjgan y Yilmaz se ven las caras y mantienen una conversación serena y calmada. La doctora habla sobre sus sentimientos y sus errores y Yilmaz le jura que siempre le ha sido fiel y que ella ha ido tejiendo su propia mentira. Sin embargo, Müjgan se sincera con él y le confiesa que perdió la razón por completo para intentar recuperarle. Tras esta conversación, el hombre tiene que decidir o seguir adelante con el divorcio o perdonar a su esposa y tratar de recuperar a su familia. ¿Cuál será su decisión?

5. Züleyha pide a Yilmaz que se aleje de ella

Yilmaz visita a Züleyha a la cárcel. En el nuevo encuentro, él le pide cualquier cosa que necesite se lo haga saber al director. La protagonista le confiesa que solo necesita una única cosa: sus hijos. Züleyha ha perdido todas las esperanzas y le pide a Yilmaz que no vuelva más. “Nuestro destino está escrito, debemos aceptar la realidad”, señala. Por supuesto, Yilmaz se niega a abandonarla, pero la mujer le dice que su amor es su castigo, palabras que lo destrozan. Para ella hora sus hijos son lo más importante y lo sacrificará todo por ellos, incluso el amor que siente por el joven.

Más tarde, cuando Yilmaz intenta volver a verla, los guardias le informan que Züleyha no quiere verle y que le ha dejado una carta. En esta le pide que se aleje de ella por miedo a que Demir tome represarías contra sus hijos. “Te he pedido en varias ocasiones que te alejaras de mí, te decía que estaba enamorada de Demir, sí, eran mentiras. Mi corazón y mis labios no reflejaban lo que yo sentía cuando decía que te alejaras. Esta vez, por mi propia voluntad te pido que te alejes de mi para siempre”, explica la protagonista en la carta. ¿Es el final de su historia?