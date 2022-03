¿Qué sucedió en “Tierra amarga”? La serie de televisión es protagonizada por Hilal Altınbilek y ha mantenido un nivel de audiencia muy alto a nivel internacional. La telenovela turca, con su personaje principal llamado Züleyha, no ha dado un respiro a los televidentes durante la semana del 28 de febrero al 4 de marzo con sus capítulos nuevos, a través de este horario que tiene en la programación diaria.

La novela otomana se ha caracterizado por tener una inquietante trama y un elenco conformado por tener a las actuales estrellas de la industria de Turquía, así como a consolidados actores.

Además, la ambientación de la década de los 70 es uno de los puntos más celebrados por el público. Las locaciones, la vestimenta, las costumbras, todo está trabajado al milímetro por más de 500 personas encargadas de la producción.

De esta manera, “Tierra amarga” se ha consolidado como una de las telenovelas más populares de Turquía y también de otros países a nivel internacional, como España, donde se puede ver en Antena 3. Aquí te contamos lo más importante que se vio en la pantalla chica durante la semana del 28 de febrero al 4 de marzo en dicho canal.

Hilal Altınbilek como Züleyha en la telenovela "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

5 MOMENTOS CLAVES DE “TIERRA AMARGA” DURANTE ESTA SEMANA

5. Hatip es asesinado

En los recientes capítulos de “Tierra amarga”, se vio cómo Hatip intenta escapar de Çukurova, luego de que Naciye, su esposa, lo denunciara de haber asesinado a Çengaver. Sin embargo, cuando estuvo a punto de salir del pueblo, fue interceptado por Gaffur. El encuentro terminó con un balazo en el pecho de Hatip, quien muere de inmediato. Gaffur tiró el arma al río, pero Sermin, oculta entre los árboles, presenció el asesinato.

Bülent Polat en una escena en la que interpreta a Gaffur en la novela. (Foto: Tims & B Productions)

4. Züleyha lucha por su vida

Mientras que, en otro momento, Züleyha volvió a ser internada de emergencia en el hospital al ser herida de un balazo cerca del corazón. Todos piensan que la mujer ha intentado, una vez más, suicidarse por la situación de su familia. Sin embargo, fue Müjgan quien la hirió gravemente cuando quiso obligarla a que se quite la vida de un árbol. Frustrada, la esposa de Yilmaz le disparó en el pecho.

Una escena de "Tierra amarga" en el hospital del pueblo. (Foto: Tims & B Productions)

3. El arrepentimiento de Demir

Lo sucedido con Zülyeha generó una reacción inmediata en Demir, quien va al hospital para visitarla y prometerle que las cosas serán como antes, pensando que su todavía esposa quiso acabar con su vida por lo que pasó con su familia. Demir le confiesa que la sigue amando y se disculpa con ella antes de pedirle que retomen su relación.

Demir llorando por la salud de Züleyha. (Foto: Tims & B Productions)

2. La confesión de Züleyha

Züleyha, momentos después, se encontró con Yilmaz en el centro de salud. Ella le contó de que Müjgan quiso asesinarla a través de un disparo. Además, la protagonista le confesó que Adnan no es, en realidad, hijo de Demir, sino de él. Se justificó diciendo que tenía miedo de su reacción y quería evitar una tragedia entre sus familia, por lo que deberán seguir ocultando ese detalle sobre el niño. Le pidió, además, de que huyeran juntos. Pero Züleyha no esperaba una reacción tan drástica de Yilmaz.

Züleyha postrada en una cama del hospital tras ser baleada. (Foto: Tims & B Productions)

1. La ira de Yilmaz

Yilmaz le respondió a Züleyha que él no estaba dispuesto a perdonarla por haberle ocultado la verdad sobre su hijo. Y le dijo que sí se iría del pueblo con Adnan, pero solo los dos, porque no podía aceptar que le haya hecho semejante daño a su hijo. Ante esto, Züleyha se aproximó al balcón y le aseguró que saltaría si no se daban las cosas como ella quería. Yilmaz terminó aceptando porque no soportaba la idea de perderla para siempre.

Yilmaz cargando en brazos al pequeño Adnan. (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

Finalmente, esta es la trama de “Tierra amarga”. Durante la década de los 70, la pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades debido al asesinato que el joven había cometido por proteger a su amada de una agresión sexual, por lo que deciden incursionar un viaje en tren desde Estambul hacia lo desconocido.

El destino los lleva a Adana, específicamente a Çukurova, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman junto con su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yılmaz; sin embargo, la pareja con el fin de poder obtener hospedaje y trabajo, fingen ser hermanos, algo que Demir no sabrá hasta entonces.