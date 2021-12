¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Con cada capítulo “Bir Zamanlar Cukurova” deja más intrigado al público que no quiere perderse ningún detalle de la historia de Züleyha (Hilal Altınbilek), Demir (Murat Ünalmış) y Yilmaz (Uğur Güneş). En los últimos capítulos de la telenovela turca, después de que Hakan confesara sus sentimientos, Züleyha está muy confundida, aunque parece querer darle una oportunidad al amor.

Creyendo que sus sentimientos son mutuos, el hombre decide luchar por ganarse la confianza de la protagonista. Mientras tanto, el gran evento en la mansión convierte a Hakan en un héroe ante los ojos de Züleyha.

Fikret no es el mismo tras la muerte de Demir, está lleno de dudas que no puede resolver y es así que enfrenta a Hakan; pero, mientras intenta arrinconarlo, este le menciona a Züleyha, provocando más su ira. Fikret no puede soportarlo más y luchan cuerpo a cuerpo.

5 COSAS QUE PASARON EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “TIERRA AMARGA”

1. FIKRET ADMITE QUE ESTÁ ENAMORADO DE ZÜLEYHA

Finalmente, Fikret admite que está enamorado de Züleyha y siente celos de Hakan, quien también está interesado en la protagonista de “Tierra amarga”. Cuando Hakan se dice a Züleyha sobre los sentimientos de Fikret ella se niega a creerlo.

2. FIKRET SE COMPROMETIÓ CON BETUL

Después de hablar con Lütfiye, Fikret comprende que su amor por Züleyha es imposible y acepta casarse con Betül. Aunque Betül está encantada con la propuesta de matrimonio Fikret no puede sacar a Züleyha de su corazón, así que Lütfiye le sugiere dejar Çukurova para poder olvidarse de ella.

3. LÜTFIYE NO SE DEJA INTIMIDAR POR LAS AMENAZAS DE ABDULKADIR

A pesar de que Abdulkadir toma a Vahap y se va tras amenazar a Lütfiye y Betül. El primero no tiene intención de dejar su investigación y planea buscar pruebas para demostrar que Abdülkadir mató a Fekeli.

4. VAHAP Y ABDULKADIR REVELAN SU VERDADERO PLAN

Hakan descubrió el complot de Vahap y Abdulkadir contra Fikret y ya no puede mirar a los ojos de Abdulkadir. Después de una gran discusión, entre los tres involucrados, Abdulkadir se da cuenta que Vahap es un obstáculo para él, así que toma una decisión.

5. VAHAP VA POR ZÜLEYHA

Tras descubrir que Hakan está enamorado de Züleyha, Vahap decide atacar a la protagonista de “Tierra amarga” y se escabulle en su habitación. ¿Logrará su objetivo o alguien salvará a Züleyha?