“Tierra amarga” sigue destacándose como una de las telenovelas favoritas en España. Así, la audiencia del país europeo se deleita a diario con nuevas revelaciones de sus personajes favoritos de la ficción, cuyo título original es “Bir Zamanlar Çukurova” y que cuenta con cuatro temporadas emitidas en tierras otomanas.

De esta manera, en el nuevo episodio de la famosa producción, pudimos ver cómo fue el último adiós de Behice, el sospechoso regalo que recibió Demir, la conferencia de prensa que ofrecieron Züleyha y su esposo, y mucho más en la historia de estos protagonistas.

Por ello, a continuación, conoce todo lo que ocurrió en en el nuevo capítulo de “Tierra amarga”, emitido el lunes 06 de junio a través de la señal de Antena 3.

QUÉ OCURRIÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”

1. Fikret acompaña a Müjgan al entierro de Behice

Luego del suicidio de Behice, su sobrina Müjgan es una de las más afectadas. Así, después de que Demir le pidiera a Fekeli que la asesina de su madre sea enterrada fuera de Adana, Müjgan se dispone a ir a Estambul a despedirse de ella. Sin dudarlo, Fikret se ofreció como su acompañante.

En ese sentido, ambos se dirigieron al entierro. Durante el camino, la joven se mostró totalmente destrozada, pues todo lo ocurrido fue demasiado para ella. No obstante, encuentra un gran respaldo en Fikret, quien no se aleja de ella durante el difícil proceso que vive.

Fikret acompaña a Müjgan al entierro de Behice (Foto: Tims & B Productions)

2. Demir ofrece una rueda de prensa

Demir, por otro lado, decidió organizar una rueda de prensa, con el fin de explicar a los diversos medios de comunicación todo lo sucedido. De esta manera, en medio de su discurso, destacó la labor de su esposa Züleyha, al admitir que, gracias a ella, pudo atrapar a Behice y vengar el asesinato de su madre.

Sin embargo, llamó la atención ver a Ümit durante la presentación, observando atentamente a Demir y escuchando de manera muy interesada los halagos que este hacía sobre Züleyha.

Demir ofrece una rueda de prensa (Foto: Tims & B Productions)

3. Müjgan se despide de su tía y es consolada por Fikret

Volviendo a Müjgan, la joven se despidió de Behice en una ceremonia a la que no acudió casi nadie. Sin duda, fue un momento duro para ella. Pese a todo, quería a su tía y así lo demostró en el entierro, al decirle que la perdonaba y que se quedaba con los buenos momentos que vivieron juntas. No obstante, reconoció que este perdón podía no ser compartido por otras personas afectadas por ella.

Después de llorar desconsoladamente, Fikret la consoló y le manifestó que ya era hora de despedirse definitivamente de Behice. Tras esto, ambos decidieron pasar la noche en Estambul y volver a Çukurova al día siguiente. En los próximos episodios sabremos qué pasará con ellos y su relación, luego de estos momentos juntos.

Müjgan se despide de su tía y es consolada por Fikret (Foto: Tims & B Productions)

4. El sospechoso regalo que recibe Demir

Finalmente, luego de la conferencia de prensa, Züleyha se dirigió a la oficina de su esposo y allí encontró una caja que parecía ser un obsequio. Al abrirlo, ella halló unos gemelos y se sorprendió, dado que era un regalo muy personal. Al descubrirla, Demir no sabía qué responder, hasta que intervino su secretaria, quien mintió diciendo que era un regalo de uno de los clientes del hombre. Este, entonces, añade más detalles a la historia y Züleyha le cree.

Lo cierto es que Demir sabe que el presente se lo dio Ümit Kahraman, a quien días antes le había obsequiado un tocadiscos. De esta manera, nos enteramos que la doctora espera, emocionada, una llamada de agradecimiento por parte de él.

El sospechoso regalo que recibe Demir (Foto: Tims & B Productions)

EL CAPÍTULO ANTERIOR DE “TIERRA AMARGA”

El pasado viernes 03 de junio, Antena 3 estrenó el episodio en el que Behice reconoce su crimen, continúa con sus ataques a Hunkar y, finalmente, se suicida. Sin duda, un capítulo que sorprendió a todos los seguidores de la famosa producción.

Si quieres recordar todo lo que ocurrió, solo debes acceder a nuestra nota al respecto dándole click AQUÍ.

Behice se suicidó en el capítulo anterior (Foto: Tims & B Productions)

CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA

Si te encuentras en España, puedes ver “Tierra amarga” a través de Antena 3. La televisora emite nuevos episodios de la telenovela de lunes a viernes desde las 5:45 p.m.

Además, si cuentas con una suscripción en la plataforma Atresplayer Premium, puedes observar todos los capítulos de la producción que se transmitieron en directo. Asimismo, puedes acceder a material adicional de la telenovela y ver algunos adelantos de la misma.

"Tierra amarga" se transmite a través de la señal de Antena 3 (Foto: Tims & B Productions)

EL REPARTO DE “TIERRA AMARGA”

Hilal Altınbilek es Züleyha Altun/Yaman

es Züleyha Altun/Yaman Uğur Güneş como Yılmaz Akkaya

como Yılmaz Akkaya Vahide Perçin interpreta a Hünkar Yaman

interpreta a Hünkar Yaman Murat Ünalmış le da vida a Demir Yaman

le da vida a Demir Yaman Furkan Palalı como Fikret Fekeli

como Fikret Fekeli İbrahim Çelikkol interpreta a Hakan Gümüşoglu/Mehmet Kara

interpreta a Hakan Gümüşoglu/Mehmet Kara Serpil Tamur es Haminne/Azize Koçoğlu

es Haminne/Azize Koçoğlu Kerem Alışık como Ali Rahmet Fekeli

como Ali Rahmet Fekeli Turgay Aydın interpreta a Sabahattin Arcan

interpreta a Sabahattin Arcan Sibel Taşçıoğlu como Şermin Yaman/Arcan

como Şermin Yaman/Arcan İlayda Çevik le da vida a Betül Arcan

le da vida a Betül Arcan Kadim Yaşar interpreta a Cengaver “Cengo” Çimen

interpreta a Cengaver “Cengo” Çimen Ebru Aytemur como Nihal Çimen

como Nihal Çimen Bülent Polat es Gaffur Taşkın

es Gaffur Taşkın Selin Yeninci interpreta a Saniye Taşkın