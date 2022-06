¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Un capítulo cargado de emociones, de la famosa producción turca, fue el que se vio este viernes 24 de junio a través de Antena 3, en España. La venganza de Fikret contra los Yaman estaba en pie y había decidido colocar una bomba en los camiones frigoríficos. Aquí te contamos lo que sucedió en el reciente capítulo.

La producción estrenada originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova”, cuenta con el protagonismo de los actores Hilal Altınbilek, Furkan Palali y Murat Ünalmis, quienes se han ganado un buen lugar dentro de Turquía y en varios países del mundo.

Cabe indicar que “Tierra amarga” fue producida por Tims & B Productions y debido a su gran éxito también ha podido ser transmitida en países como España, donde los fans disfrutan de cada uno de sus capítulos.

Murat Ünalmış interpreta a Demir Yaman en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Precisamente, en el capítulo anterior todos quedaron sorprendidos cuando Demir y Züleyha se reconciliaron dando paso a una etapa de tranquilidad y felicidad entre ambos. Esto, sin duda, era algo que nadie esperaba, ni siquiera Fikret quien pone en marcha un nuevo plan para vengarse de los Yaman.

A continuación, conoce qué pasó en el capítulo del viernes 24 de junio de “Tierra amarga”, emitido a través de Antena 3 en España.

Fikret tenía todo planeado para que los camiones explotaran (Foto: Tims & B Productions)

¿QUE PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Sevda ocupa la habitación de Hünkar

Züleyha y Demir se sienten muy agradecidos con Sevda por todo lo que ha hecho por ellos y como una manera de reconocimiento le piden que se quede en la mansión y ocupe la habitación que le pertenecía a Hünkar.

Es Züleyha quien conversa con la mujer para convencerla. “Nos apoyas continuamente, nos ayudas a seguir avanzando. Te mereces estar en la mejor habitación de la casa”, dice la joven.

Al principio Sevda se niega recordando que la madre de Demir fue su gran enemiga. “Si mi suegra pudiera ver todo lo que nos has ayudado estaría feliz, hay que seguir avanzando”, añade Züleyha.

La joven logra convencer a Sevda que se quede en ese lugar. A partir de ahora, la habitación de Hünkar le pertenece.

Sevda ocupará la habitacion de Hunkar (Foto: Tims & B Productions)

Demir pone fin a su relación con Ümit

La esperada reunión entre Demir y Ümit se produce luego que conversaran por teléfono. Tras ello, el hombre estaba decidido a poner fin a su romance con la doctora debido a que Züleyha le confesó su amor por él.

Demir trata de que las cosas no sean muy trágicas para Ümit y asegura que a veces los sueños se cumplen y que su sueño al fin se ha cumplido. Pero su diálogo es interrumpido por Sevda quien llega en busca de Demir y toca la puerta. La cantante sabe que el hombre mintió sobre su paradero.

Pero la doctora le responde que no se encuentra en la habitación, mientras que Demir trata de que la mujer se vaya y que no se descubra su secreto de que tuvo una relación con la docotra.

Demir fue a poner fin a su relación con Ümit (Foto: Tims & B Productions)

Ümit insiste en que no la deje

La doctora Ümit no quiere que su relación con Demir termine y ella esta decidida a todo por él.

“Te necesito, cuando tú no estás me siento muy sola aquí. Sé que es difícil para ti, pero no olvides que toda mi alma y mi ser te pertenecen. Te quiero Demir”, dice la mujer abrazándolo para que no se vaya de su lado.

Sevda descubre a Demir

En horas de la noche cuando Demir se va a su casa aparece Sevda quien se mostraba muy enfadada. Con esto logra convencerse que sus sospechas eran ciertas.

“¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estabas haciendo con esa mujer? Pensé que querías a Züleyha, que estabas dispuesto a cualquier cosa por ella. Tienes una esposa que te quiere más de lo que te puedas imaginar, ¿qué es lo que estás haciendo?”, le reclama la mujer.

La respuesta del joven no se hace esperar: “Ya sé que ha sido un error. Lo intenté todo pero nunca imaginé que Züleyha se enamoraría de mí”.

Demir insiste en que fue a terminar su relación con Ümit, aunque le confiesa que eso no ha sido nada fácil. Asimismo, le pide a Sevda que no le cuente nada a Züleyha.

Sevda descubre toda la verdad sobre Demir (Foto: Tims & B Productions)

El plan de Fikret sale mal

Luego que buscara la ayuda de varios hombres para colocar explosivos en los camiones que adquirió la empresa de los Yaman, Fikret está seguro que cumplirá su objetivo de causar un gran daño a la familia; sin embargo, todo sale mal.

En horas de la noche, Fikret parte rumbo a la carretera por donde pasarán los camiones. Con el detonador en sus manos el joven espera impaciente. Cuando ve a los vehículos presiona el botón pero no ocurre nada.

Las bombas en los camiones han desaparecido. Su plan falló ¿qué hará ahora Fikret?.

Fikret descubre que su plan falló (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Recuerda que puedes ver “Tierra amarga” en España, a través de la cadena Antena 3. Los nuevos capítulos de la serie de televisión también conocida como “Züleyha” se estrenan, de lunes a viernes, a partir de las 5:45 p.m.

Si deseas ver la producción vía streaming, también podrás hacerlo en la plataforma Atresplayer Premium.