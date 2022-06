¿Qué pasó con los protagonistas de “Tierra amarga”? Las estrellas de la telenovela turca “Züleyha” se han convertido en celebridades internacionales por la gran popularidad de la producción en diversos países. Su trabajo en el drama otomano, que tiene este horario, ha hecho que ganen seguidores de otras nacionalidades, quienes quieren saber más detalles de la vida de estrellas como Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, entre otros.

La primera de las actrices es la protagonista absoluta de la serie otomana. A lo largo de cuatro temporadas, ha sufrido constantes pérdidas, pero también ha tenido momentos de felicidad en el amor y la familia.

Su historia terminará en su emisión original, en Turquía, cerrando una exitosa emisión que inició el 13 de setiembre de 2018 en el canal de televisión ATV. Han sido un total de 141 capítulos que disfrutó el público de su tierra natal.

Mientras que, en otros países, como España, la novela todavía está emitiendo episodios, con grandes momentos. Por ejemplo, la reciente muerte de Behice sorprendió a los televidentes de Antena 3. Ahora, te contamos sobre cómo lucían las estrellas de “Tierra amarga” antes de la exitosa novela.

Züleyha con un saco azul en una escena de la novela (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ MANERA LUCÍAN LAS ESTRELLAS DE “TIERRA AMARGA”?

Hilal Altınbilek

Hilal es la actriz que da vida a Züleyha, el personaje principal de “Tierra amarga”. La artista tiene la edad de 31 años e inició su carrera en 2011. La actriz no suele publicar fotografías suyas de sus años anteriores a la fama, pero hay una publicación donde mostró su look cunado todavía no se había convertido en el inolvidable personaje.

Murat Ünalmış

En tanto, Murat, el actor de Demir, sí ha compartido una fotografía suya de cuando era niño. El artista compartió esa imagen en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió los comentarios de cariño por parte de sus seguidores. De pequeño, ya se notaba la facilidad para hacer diversas expresiones.

Vahide Perçin

De igual manera, Vahide Perçin, la recordada Hünkar Yaman, es una de las más entusiastas en Instagram y suele subir fotografías no solo de su trabajo actual, sino de otros papeles que ha tenido en su extensa carrera. En una publicación, la celebridad compartió una instantánea de cómo lucía cuando era joven.

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.

Züleyha con un vestido turquesa, sorprendida en la novela turca (Foto: Tims & B Productions)

MÁS INFORMACIÓN DE “TIERRA AMARGA”

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “TIERRA AMARGA”?

La producción otomana, hasta el momento, tiene cuatro temporadas estrenadas en su país de origen.