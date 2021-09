La telenovela turca “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) continúa arrasando en sintonía en España, donde es una de las producciones más vistas y mantiene una tendencia al alza en sintonía. La ficción otomana, protagonizada por Uğur Güneş y Hilal Altınbilek, mantiene cautivado al público semana tras semana con la historia de amor y lucha contra las adversidades de Yilmaz y Züleyha.

La semana pasada fuimos testigos de cómo Demir entraba en prisión acusado de asesinato mientras Hünkar descubría toda la verdad sobre su pasado, y ahora se vienen más momentos de drama e intriga para los protagonistas de “Tierra amarga”. Aquí un resumen de lo que se viene de la semana del lunes 06 al viernes 10 de septiembre.

(Foto: Avsar Film)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

Esto es lo que viene esta semana en la telenovela turca, protagonizada por Uğur Güneş y Hilal Altınbilek.

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Yilmaz, que se enfrenta a la verdad sobre su pasado, compra un anillo para Müjgan. Entusiasmado, va en busca de la doctora, quien no acudió a su encuentro.Poco después, Müjgan, se encuentra en una situación muy comprometida, cara a cara con una pistola apuntando hacia ella. Sin embargo, Yilmaz consigue liberar a Müjgan, entre ambos los lazos se estrechan aún más y el momento de la petición de mano de Yilmaz a la doctora está a punto de producirse…Por otro lado, en la mansión la desaparición de Hünkar hace saltar todas las alarmas. Afortunadamente, Demir encuentra a su madre, con ayuda.

(Foto: Avsar Film)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Yilmaz pide matrimonio a Müjgan en una romántica velada, pero la joven doctora tiene dudas sobre el amor de Yilmaz y rechaza el anillo, por el momento. Luego, mientras Fekeli y Yilmaz hablan sobre la negativa de Müjgan a la petición de matrimonio, la doctora también confiesa sus dudas y miedos a Sabahattin. Finalmente, Yilmaz decide contarle toda la verdad a Müjgan.

Entretanto, la esposa de Çengaver sufre la escasez de dinero y le exige a su marido que pida dinero a Demir. Poco después, el hermano de la esposa de Çengaver, también agobiado por las deudas, visita a su hermana, necesita dinero urgentemente o irá a prisión.

Por otro lado, Sermin informa a Züleyha del acto heroico de Yilmaz del que ya todo el mundo habla en Adana. Los celos invadirán a Züleyha y tomará represalias contra Sermin. Luego, Züleyha se encuentra con Nihal, la esposa de Çengaver, quien le habla de los problemas económicos que atraviesa su familia y necesita un préstamo. La conversación acaba con una firme amenaza que Züleyha no está dispuesta a perdonar y que generará un nuevo conflicto con Demir.

(Foto: Avsar Film)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Tras el enfrentamiento con su padre, Müjgan decide aceptar la propuesta de matrimonio de Yilmaz. El dolor invade a Züleyha al descubrir que Müjgan se convertirá en la esposa de Yilmaz, algo que no pasa desapercibido para Demir. Züleyha se confiesa y le dice a Demir que Yilmaz es el único hombre de su vida y el dueño de su corazón. Enfurecido por estas palabras, Demir echará a Züleyha de la mansión, pero no permitirá que Züleyha se lleve a Adnan ¿Qué hará cuando descubra que no es su hijo?

Müjgan comenzará a sospechar tras ser testigo de un encuentro entre Züleyha y Yilmaz. La doctora escubrirá la verdadera naturaleza de la relación que mantenían Züleyha y Yilmaz de la peor forma posible. Ella se negará a escuchar a Yilmaz y decidirá marcharse. Yilmaz buscará a Müjgan por todas partes, ¿la encontrará?

Ya todo el pueblo está enterado de la relación que unió a Yilmaz y Züleyha en el pasado. La vergüenza se cierne sobre la familia Yaman, quienes por primera vez en muchos años están en boca de todos los vecinos.

(Foto: Avsar Film)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Yilmaz termina en prisión luego de enfrentarse a varios hombres que sueltan insinuaciones inapropiadas sobre él y su exnovia. Para tratar de defenderse, Akkay saca un arma del abrigo y, en un ataque de rabia, dispara contra uno de los individuos dejándolo malherido.

Fekeli ya se ha enterado de la suerte que corre su hijastro y comienza a mover sus hilos para que salga libre lo antes posible. Lo primero que hace es interesarse por el desconocido que recibió el tiro. Por fortuna para Yilmaz, no ha muerto y todo apunta a que se recuperará.

Ajena a lo que está viviendo su expareja, Züleyha habla con Hünkar y le pide que la deje marchar de la mansión. Esa misma noche, habla con una periodista para dar una versión tergiversada de la historia. “Diremos que tú te enamoraste de Demir y que por eso dejaste a ese tipo”, sentencia la señora. Su nuera se niega y, para obligarla a acatar sus órdenes, se lleva al pequeño Adnan. “Si quieres volver a verlo harás todo lo que yo te diga”, explica.

(Foto: Avsar Film)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Según el avance de “Vemos TV”, Çengaver se marcha y pide el divorcio a su mujer Nihal. Por otro lado, Yilmaz, que permanece en prisión, recibe la visita de Fekeli, que está haciendo lo imposible para liberar a su ahijado. Afortunadamente, el hombre al que disparó se recupera favorablemente y sale libre.

Mientras Züleyha, lejos de Adnan, vive un infierno en la mansión. Pero, lo peor está por llegar. Grandes enfrentamientos sacuden a toda Çukurova. Cuando Demir se entera de que Yilmaz ha comprado la pequeña mansión, pierde el control. ¿Cómo acabará el enfrentamiento entre Demir y Fekeli, que se encuentran solos por primera vez tras todo lo sucedido?

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Desde el lunes 06 al viernes 10 de septiembre, la cadena de Atresmedia emitirá entre las 5:45 P.M. y las 7:00 P.M. (Hora local española), los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Yılmaz y Züleyha.

Cabe recordar que “Tierra amarga” también puede ser vista de manera online y en directo por medio de la plataforma de streaming Atresplayer.