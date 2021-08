La telenovela turca “Tierra amarga” se estrenó en España el pasado 4 de julio por Antena 3 y desde entonces ha cautivado al público con cada capítulo de la historia de Yilmaz (Uğur Güneş) y Züleyha (Hilal Altınbilek), una joven pareja que vive feliz hasta que una tragedia destroza sus vidas para siempre. La ficción está ambientada en la década de los 70 y tiene un corte dramático, donde los personajes se ven envueltos entre el amor, los celos y la venganza.

“Tierra Amarga” es considerada una de las mejores superproducciones internacionales de la última década. La ficción ha arrasado en audiencias en su país de origen, Turquía, y ya ha desembarcado en más de 30 territorios, lo que le ha permitido ganar mucha popularidad.

“Tierra amarga” está protagonizada por los actores turcos Uğur Güneş y Hilal Altinbilek. (Foto: Tims & B Productions)

La telenovela turca, llamada también Bir Zamanlar Çukurova en su idioma original, cuenta con un amplio reparto y un largo listado de respetados y conocidos actores de la industria de la televisión y el cine turcos, quienes han logrado un gran trabajo frente a cámaras. Aquí te contamos cuántos años tienen en la vida real.

“TIERRA AMARGA”: CUÁNTOS AÑOS TIENEN EN LA VIDA REAL LOS ACTORES

UĞUR GÜNEŞ COMO YILMAZ AKKAYA

Uğur Güneş tiene 33 años. El actor turco interpreta a Yilmaz Akkaya en “Tierra amarga”. Én la ficción es un joven de 29 años que vive en Estambul y que perdió a sus padres cuando era joven. Es una persona inteligente y que actúa de corazón, sobre todo con Züleyha, a la cual quiere con locura y desea casarse algún día con ella.

HILAL ALTINBILEK COMO ZÜLEYHA ALTUN

Hilal Altınbilek tiene 30 años. La actriz turca interpreta a Züleyha Altun en “Tierra amarga”. En la ficción es una joven de 25 años que vive sola con su hermanastro Neli en Estambul porque sus padres murieron cuando eran muy jóvenes. Una mujer valiente, inteligente y poseedora de una gran belleza que está enamorada de Yilmaz Akkaya.

MURAT ÜNALMIŞ COMO DEMIR YAMAN

Murat Ünalmış tiene 40 años. El actor turco interpreta a Demir Yaman en “Tierra amarga”. Es el hijo de Hünkar, es el único heredero de la familia más poderosa de Adana. Es graduado en Economía por la Universidad de la Sorbona (Francia), hecho que le hace diferenciarse de los demás terratenientes de la zona, ya que es él quien dirige la granja familiar. De apariencia amable, inteligente y justa, sabe cambiar por completo para proteger lo que entiende que es suyo.

VAHIDE PERÇIN COMO HÜNKAR YAMAN

Vahide Perçin tiene 56 años. La actriz turca interpreta a Hünkar Yaman en “Tierra amarga”. En la ficción ella es la matriarca de los Yaman, la familia más poderosa de Adana. Solo le queda su hijo Demir y la granja familiar, sus dos prioridades en esta vida. De carácter fuerte, los que la conocen le tienen respeto y miedo a la vez. Que su hijo Demir obtenga descendencia y así, futuro para su familia, es su objetivo fundamental.

SELIN YENINCI COMO SANIYE

Selin Yeninci tiene 33 años. La actriz turca interpreta a Saniye en “Tierra amarga”. En la ficción es esposa de Gaffur, quien es un reconocido capataz de la finca de los Yaman y, además, es considerado como el villano de esta exitosa telenovela. Saniye se caracteriza por ser una mujer ambiciosa, sin escrúpulos y que demuestra una actitud déspota frente a los empleados.

BÜLENT POLAT COMO GAFFUR

Bülent Polat tiene 42 años. El actor turco interpreta a Gaffur en “Tierra amarga”. En la ficción Gaffur es el capataz en la finca de los Yaman. Hace creer a Yilmaz que es su amigo, pero en realidad, siempre ha tenido envidia de su inteligencia y carisma, y teme que le quite su puesto.

TURGAY AYDIN COMO SABAHATTIN

Turgay Aydın tiene 50 años. El actor turco interpreta a Sabahattin en “Tierra amarga”. En el drama turco Sabahattin es un hombre sin voluntad en manos de su mujer, Sermin. No es mala persona, pero se ha dado al alcohol, pues no es feliz. Adora a su hija Betül y no tiene rencor a Hünkar, ni a Demir.

SIBEL TASÇIOGLU ES SERMIN

Sibel Tasçıoglu tiene 45 años. La actriz turca interpreta a Sermin en “Tierra amarga”. En el drama turco Sermin es familiar de los Yaman. Los odia porque cree que le han quitado el lugar que les corresponde y hará la vida imposible a Hünkar y a Demir. Es una mujer muy soberbia y también prepotente.