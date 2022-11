Del 7 al 11 de noviembre, nuevos episodios de “Tierra amarga” (”Bir Zamanlar Çukurova”) se estrenarán en Antena 3. Así, podremos descubrir impactantes revelaciones sobre la vida de Züleyha Altun y del resto de personajes de la ficción.

Tras los sucesos de los anteriores capítulos, veremos qué ocurrirá con nuestra protagonista al enterarse de las acaloradas discusiones entre Fikret y Hakan, cuál será la reacción de Lütfiye al saber que Fekeli fue asesinado y muchos otros hechos claves.

¡No te pierdas de ninguna novedad de las próximas entregas de la serie! A continuación, conoce cuál es el horario semanal de la telenovela turca “Tierra amarga”, del lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 2022, a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

Al creer que Fikret ha manchado la honra de Betül, Lütfiye quiere que su sobrino le pida la mano a la joven. No obstante, para decepción de la mujer, él confiesa que, en realidad, no está enamorado y por eso no quiere casarse.

Por otro lado, la verdad sobre la muerte de Fekeli traerá consecuencias para Lütfiye, quien le ha contado la existencia de la llamada incriminadora a Betül. Esta le avisa a Abdülkadir y juntos armarán un plan en el que la vida de la tía de Fikret se verá amenazada.

Finalmente, el sobrino de Fekeli espiará a Mehmet y le contará a Züleyha sus sospechas sobre los misterios del personaje. Sin embargo, ella se enfadará por verse involucrada en esta situación. ¿Se solucionará este problema? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Lütfiye es amenazada en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CUÁL ES EL HORARIO SEMANAL DE “TIERRA AMARGA”?

Los nuevos capítulos de “Bir Zamanlar Çukurova” se transmitirán en Antena 3, como todas las tardes de lunes a viernes, tras la emisión de “Amar es para siempre”.

En ese sentido, de acuerdo con la programación oficial publicada en la web de la cadena, la telenovela turca “Tierra amarga” se emitirá en España en el siguiente horario:

Horario de “Tierra amarga” el lunes 7 de noviembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el martes 8 de noviembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el miércoles 9 de noviembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el jueves 10 de noviembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el viernes 11 de noviembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

İlayda Çevik como Betül Arcan Yaman en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Tierra amarga” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.