¿Cuál es el horario de “Tierra amarga”? La exitosa producción otomana ha logrado convertirse en la preferida de España debido a que la historia de Züleyha ha impactado de principio a fin en la teleaudiencia. Protagonizado por Hilal Antinbilek y Murat Ünalmış, el drama turco traerá nuevos y emocionantes episodios durante esta semana. Aquí te contamos el horario en que se transmitirá del lunes 15 al viernes 19 de agosto.

El amor entre Züleyha y Demir ha sorprendido mucho al público televidente debido a que al inicio de la historia el hombre era el principal enemigo de Yilmaz, el novio de la joven quienes llegaron a Adana huyendo tras cometer un crimen.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de la telenovela turca, se ha caracterizado por traer nuevas y emocionantes sorpresas en cada uno de sus episodios.

La muerte de Mügjan conmocionó a todo Cukurova en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

En esta importante producción se puede ver el gran profesionalismo de reconocidos actores turcos quienes se han convertido en unas celebridades en varias partes del mundo. Entre ellos se encuentran Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

En ese sentido, te contamos cuál es el horario de “Tierra amarga” de la semana del 15 al 19 de agosto. Los episodios de la telenovela turca serán transmitidos a través de la señal de Antena 3.

HORARIO SEMANAL DE “TIERRA AMARGA” POR ANTENA 3

El público televidente de España podrá disfrutar de nuevos episodios de la telenovela “Tierra amarga” durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de agosto. En ese sentido, la página web oficial de Antena 3 dio a conocer el horario del drama otomano:

Lunes 15 de agosto – 17:45 horas

Martes 16 de agosto – 17:45 horas

Miércoles 17 de agosto – 17:45 horas

Jueves 18 de agosto – 17:45 horas

Viernes 19 de agosto – 17:45 horas

La actriz Hilal Antinbilek interpreta a Züleyha en la famosa telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Prouctions)

¿QUÉ PASARÁ DURANTE ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

En los próximos capítulos de “Tierra amarga”, de la semana del 15 al 19 de agosto veremos que las diferencias entre Ümit y Demir llegan a niveles nunca antes imaginados. Ellos tendrán una conversación muy fuerte pero no se dan cuenta que Züleyha ha logrado oír todo. Lo más impactante será cuando la mujer interceda para que su esposo no cometa una locura en contra de Ümit.

Adana también verá llegar a un nuevo personaje. Se trata de Betül, la hija de Sermin y Sabahattin quien luego de muchos años fuera volverá a la tierra que la vio nacer, pero su llegada traerá nuevas situaciones.

Betul llegará a Adana y causará muchos problemas (Foto: Tims & B Productions)

Ella vivirá en la mansión aunque tendrá un principal propósito y será perjudicar a la familia Yaman.

En otro momento, Ümit sigue cegada por el amor que le tiene a Demir y no verá mejor alternativa que contarle a Züleyha que está embarazada y que el padre de su hijo es Yaman.

Hande Soral como Ümit Kahraman en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Esto afecta mucho a Züleyha quien intenta sacar fuerzas de donde no las tiene, pero al llegar a la mansión no puede soportar la noticia y rompe en llanto. Sevda también se enterará de esto y ambas acordarán no decirle nada a Demir hasta comprobar que lo que dijo Ümit es verdad.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de ver las emisiones de “Tierra amarga” en directo, a través de Antena 3 en España, puedes disfrutar de la producción vía streaming. Para ello, debes contar con una suscripción a la plataforma Atresplayer Premium.

Como usuario del servicio, podrás acceder a adelantos exclusivos de “Bir Zamanlar Çukurova”, los nuevos capítulos de la serie y material adicional de la misma.