¿Cuál es el horario de “Tierra amarga”? La telenovela turca es una de las preferidas en España y su sintonía va en aumento cada semana por la señal de Antena 3. Y es que el drama protagonizado por Hilal Antinbilek y Murat Ünalmış continúa sorprendiendo a la teleaudiencia con la gran historia de amor y traición que envuelve a Züleyha y Demir.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de esta producción otomana, aterrizó en España en julio del 2021 y desde entonces se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de Antena 3. Fue así como se consolidó en uno de los dramas turcos con mayor audiencia de la pantalla chica.

En ese sentido, te contamos cuál es el horario de “Tierra amarga” de la semana del 8 al 12 de agosto emitido por Antena 3. En los próximos episodios de la telenovela turca se verán las sorpresas que les esperan a Züleyha, Demir, Fikret, Ümit, entre otros.

Züleyha y Demir en un capítulo de “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO SEMANAL DE “TIERRA AMARGA” POR ANTENA 3

Antena 3 estrenará una nueva tanda de capitulos de la telenovela “Tierra amarga” durante esta semana, del 8 al 12 de agosto. La página web oficial de Antena 3 dio a conocer el horario del drama otomano que ha conquistado a la teleaudiencia:

Lunes 8 de agosto – 17:45 horas

Martes 9 de agosto – 17:45 horas

Miércoles 10 de agosto – 17:45 horas

Jueves 11 de agosto – 17:45 horas

Viernes 12 de agosto – 17:45 horas

Murat Ünalmış como Demir Yaman en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ DURANTE ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

En los próximos capitulos de “Tierra amarga”, de la semana del 8 al 12 de agosto, veremos cómo la vida de Züleyha empieza a cambiar por completo después de enterarse de que Demir la engañó con Ümit.

La joven tiene un plan que no ha querido desvelar a nadie, solo a Sadi, la única persona en la que puede confiar ahora mismo. Eso sí, necesitará la ayuda de Gülten para poder llevarlo a cabo y a ellos sí les contará todo.

Por otro lado, Ümit ya ha recibido el alta del hospital y vuelve a casa. La joven doctora no piensa dejar las cosas como están. Por eso, su primera parada ha sido una visita a Demir en su despacho. Ümit quiere explicaciones sobre por qué no ha ido a recriminarle que lo haya declarado culpable, está muy sorprendida de que no fuese a pelearse con ella. Pero él estaba esperando a que se recuperase, le ha dicho.

Hande Soral interpreta a Ümit en la tercera temporada de “Tierra amarga” (Foto: Hande Soral/ Instagram)

Después de visitar a Demir, Ümit se ha ido a casa. Al llegar se ha llevado una sorpresa nada agradable: todas sus cosas estaban en la puerta perfectamente empaquetadas. ¿Quién habrá sido?

También vemos que Ümit y Sevda han tenido oportunidad de hablar. La cantante le sigue suplicando a su hija que se vaya lejos de Çukurova y deje en paz a Demir. Sevda dice que se lo pide por su bien, y que si hace falta se irá con ella. ¿Lo hará?

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de ver las emisiones de “Tierra amarga” en directo, a través de Antena 3 en España, puedes disfrutar de la producción vía streaming. Para ello, debes contar con una suscripción a la plataforma Atresplayer Premium.

Como usuario del servicio, podrás acceder a adelantos exclusivos de “Bir Zamanlar Çukurova”, los nuevos capítulos de la serie y material adicional de la misma.