“Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) es una de las telenovelas turcas con mayor sintonía en España, donde se emite por la señal de Antena 3. El drama otomano, ambientado en la década de los 70, tiene mucho éxito gracias a la historia de amor de Yılmaz y Züleyha, una joven pareja que tiene que enfrentar varios altibajos y tragedias por su amor.

La telenovela turca, protagonizada por Uğur Güneş y Hilal Altınbilek, se estrenó el 4 de julio de 2021 en España y desde entonces arrasa en audiencia, cada semana, con la historia de un amor legendario, donde la pareja protagonista se ve obligada a dejar atrás su vida después de que Züleyha sufra un intento de violación y Yılmaz asesine al culpable. Esto es solo el comienzo de un camino lleno de sufrimiento.

En los últimos capitulos de “Tierra amarga”, vemos que los protagonistas están más alejados que nunca y sus caminos están tomando rumbos separados, aunque se aman con intensidad. Pero es la joven quien está viviendo un verdadero infierno ya que Demir se llevó a su hijo para vengarse de ella. Desesperada y desconsolada, Züleyha le contará toda la verdad a Yılmaz en una carta que podría cambiarlo todo.

La telenovela turca "Tierra amarga" fue estrenada en julio de 2021 en España por Antena 3 (Foto: Tims & B Productions)

LA CARTA QUE LE ESCRIBIÓ ZÜLEYHA A YILMAZ

Las dosis de drama aumentan cada semana en “Tierra amarga”. Züleyha está desesperada y desconsolada porque Demir se llevó a su hijo para vengarse de ella. ¿Dónde está Adnan?

Demir le ha dado donde más le duele a Züleyha, quien está sumergida en el más profundo dolor por estar lejos de Adnan. La joven hará todo lo posible por recuperar a su hijo y buscará ayuda.

Züleyha decide escribir una nueva carta a Yilmaz. En ella le contará al joven toda la verdad a su amado: el motivo por el que se casó con Demir, sus verdaderos sentimientos y que Adnan es su verdadero hijo.

“Esta será mi última oportunidad para contarte la verdad. Adnan es tu hijo, Yilmaz. He querido decírtelo mucho antes pero nunca he podido. Nunca he amado a Demir, yo solo te he amado a ti”, dice una parte de la carta que el escribe Züleyha a su amado. Esta vez, ¿Recibirá Yilmaz la carta?

Züleyha le confiesa la verdad a Yılmaz en una carta (Foto: Tims & B Productions)

LA FATAL DECISIÓN DE ZÜLEYHA

Presa de la desesperación, Züleyha intentará quitarse la vida cortándose las venas con una cuchilla. Cuando Hünkar se da cuenta de que la joven está encerrada, teme lo peor e intenta entrar a la habitación.

Hünkar avisa a Gaffur y a Saniye para que la ayuden. Cuando consiguen abrir la puerta, se encuentran con una escena impactante: Züleyha está en el suelo inconsciente y el cuarto está lleno de sangre.

Ante esta situación, Hünkar le pide a Gaffur que vaya al hospital y traiga a un médico. ¿Conseguirán salvarle la vida? ¿Qué pasará con Züleyha? ¿Dónde está su hijo? Averígualo en el próximo capítulo de “Tierra amarga”.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “TIERRA AMARGA” ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Tierra Amarga” se emitirá esta semana, del lunes 27 de septiembre al viernes 1 de octubre, por Antena 3 a las 5:45 P.M. (hora local española).