“Tierra amarga” continúa arrasando en sintonía en España, donde se emite con éxito por la señal de Antena 3. La producción otomana, llamada “Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original, está cada vez más impactante y nos muestra los incontables obstáculos que tienen que enfrentar sus protagonistas Yilmaz y Züleyha, interpretados por los actores Uğur Güneş y Hilal Altınbilek.

La telenovela turca, también conocida como “Züleyha”, se estrenó el 4 de julio de 2021 en España y desde entonces ha atrapado a la audiencia con la historia de un amor legendario, donde la pareja protagonista se ve obligada a dejar atrás su vida después de que Züleyha sufra un intento de violación y Yılmaz asesine al culpable. Esto es solo el inicio de un camino lleno de sufrimiento.

En los últimos capitulos de “Tierra amarga” hemos sido testigos de los momentos más duros que ha vivido Züleyha, quién intentó quitarse la vida luego de que Demir se llevó a su hijo. Luego, la joven fue rescatada de un centro psiquiátrico y ahora está encerrada en la mansión de los Yaman. Pero ella no se quedará quieta e intentará recuperar al pequeño Adnan. ¿Qué hará para tenerlo de nuevo en sus brazos? Aquí te lo contamos.

Züleyha y Demir conversan en la mansión luego de que la joven fue rescatada de un centro psiquiátrico (Foto: Avsar Film)

¿QUÉ HARÁ ZÜLEYHA PARA RECUPERAR A SU HIJO ADNAN?

El drama aumenta cada semana en “Tierra amarga”. Luego de que Demir se llevó a su hijo para vengarse de ella, Züleyha quedó sumergida en el más profundo dolor y la desesperación la llevó a intentar quitarse la vida. Afortunadamente, fue salvada a tiempo.

Sin embargo, la matriarca de los Yaman decide meter a Züleyha en un centro psiquiátrico. Al enterarse de esto, Demi la rescata del hospital y la lleva con él a la mansión. Aunque la joven deberá vivir bajo las nuevas condiciones de Demir.

Züleyha no se quedará de brazos cruzados y le vuelve a pedir a Demir que le devuelva a su hijo. La joven le reprocha a su esposo por haberle quitado al pequeño Adnan: “Me dices que me quieres pero no me lo demuestras”.

Demir ordena que Seher vaya con ella a todas partes cuando salga de la mansión (Foto: Avsar Film)

Demir tiene miedo de que Züleyha vuelva a hacerse daño y por eso ha ordenado que Seher vaya con ella a todas partes cuando salga de la mansión.

“No quiero que vuelva a pasar, no puedo estar sin ti. Eres mi alma gemela. Sé que amar tanto no puede ser bueno para nadie”, le dice Demir a Züleyha.

El amor que siente Demir hacía la joven es obsesivo y enfermizo, pero Züleyha no le odia. El hombre moriría por ella y mataría a quien se interpusiera en su relación, por eso la pone una condición: “Si me convences de que has olvidado a Yilmaz te daré tu libertad y a tu hijo”. ¿Qué hará Züleyha para recuperar su libertad y a su hijo?

¿CUÁL ES EL HORARIO “TIERRA AMARGA” LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE?

La telenovela turca “Tierra Amarga” se emite por la señal de Antena 3. El horario de esta semana, del lunes 4 al viernes 8 de octubre, será a las 5:45 (hora local).

La también se puede ver vía online y en directo, a través de la plataforma de streaming Atresplayer.