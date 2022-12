La telenovela turca “Tierra amarga” (en su idioma original: “Bir Zamanlar Çukurova”) sigue siendo una de las producciones favoritas del público español. Gracias a sus emisiones por Antena 3, el drama otomano se ha ganado el respaldo de su audiencia con sus sorprendentes revelaciones.

Así, durante la última entrega de la serie, estrenada el 21 de diciembre, vimos al hijo de Colak sacar su arma y apuntar a su padre, quien lo había humillado durante todo este tiempo. Finalmente, es el joven quien se quita la vida delante de su progenitor.

Tras esta terrible experiencia, Züleyha le pregunta a Mehmet si tuvo algo que ver con la muerte de Fekeli, ya que se ha enterado de que fue Abdülkadir quien lo asesinó. No obstante, el hombre oculta la verdad.

¿Qué ocurrirá en su próximo episodio? A continuación, descubre qué pasará en el capítulo del jueves 22 de diciembre del 2022 de la telenovela turca “Tierra amarga” que se transmitirá a través de Antena 3 en España.

Mehmet le miente a Züleyha sobre el asesinato de Fekeli (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN “TIERRA AMARGA” EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE?

Colak está destrozado tras provocar la muerte de su hijo y no puede con la culpa. Pese a todo, el hombre lo quería y, afortunadamente, tiene a Bahap como principal apoyo en su duelo.

Por otro lado, luego de los difíciles momentos que vivieron como pareja, Züleyha y Mehmet preparan su boda. Sin embargo, personas como Fikret no están de acuerdo con esta unión.

El muchacho no solo sospecha de la participación de Kara en el homicidio de su tío, sino que le confiesa su amor a nuestra protagonista: “Estoy enamorado. No importan los obstáculos. Te amo más cada día, Züleyha. Quiero estar siempre a tu lado. Mehmet no te merece”.

La joven queda sorprendida, mientras el joven se aleja de su lado. ¿Qué sucederá entre ambos personajes? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Fikret le confiesa su amor a Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.