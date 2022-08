¿Qué pasará este jueves 4 de agosto en “Tierra amarga”? Demir está más hundido que nunca con la declaración de Ümit, mientras que Züleyha se llevó una triste sorpresa, cuando buscaba que Fikret confesara que fue él quien atacó a la doctora. Y como cereza del pastel, este jueves veremos un asalto a la mansión Yaman. ¿Cómo terminará todo esto? Nadie lo sabe. Así que no te pierdas el próximo capítulo de una de las telenovelas turca más exitosas de los últimos tiempos.

La telenovela turca “Bir Zamanlar Çukurova”, protagonizada por Hilal Antinbilek y Murat Ünalmış, mantiene cautiva a la audiencia con cada episodio que se emite por Antena 3. Más de un millón de espectadores están pendientes de su tercera temporada, que sorprende con su trama poco previsible.

La producción concluyó después de cuatro temporadas en Turquía, y se empezó a emitir en España en julio del 2021, donde un año después mantiene buenos niveles de audiencia. Mira qué es lo que viene en el episodio del 4 de agosto de “Tierra amarga”.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 4 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

Züleyha está decidida a todo con tal de salvar a su marido de la cárcel, incluso amenazó con una pistola a Fikret para convencerlo de que declare ante la Policía que fue el culpable de la caída de Ümit. Ahora, ella ha quedado sorprendida al escuchar que su esposo mantuvo una aventura con la doctora, que ante los tribunales lo culpó del ataque. En el próximo capítulo, esperaremos a ver cómo reaccionará la protagonista de “Tierra Amarga”.

Lütfiye y Fikret, en tanto, se han encontrado en Estambul. Ella le pide a su sobrina que se vaya a Alemania. Fikret le ha confesado cuál es su plan y también que él estaba con Ümit cuando ocurrió el accidente, pero que no la empujó, sino que se cayó. Lütfiye ha sentido un gran alivio, pero aún no entiende por qué su sobrino la dejó inconsciente y no llamó a la ambulancia. ¿Fikret logrará cambiar de opinión y confesar ante la Policía?

Asalto a la mansión

Aprovechando la ausencia de Demir, en el próximo capítulo de la serie “Tierra Amarga” veremos un asalto a la mansión Yaman. Züleyha no estaba en casa, sino que era Sevda la que se había quedado ocupándose de Leyla y Adnan.

Los bandidos, luego de retener a todos los trabajadores en el gallinero, rompen los cristales de las ventanas de la mansión, irrumpen en ella y llegan hasta la habitación de la cantante. Mientras apuntan con un arma, se llevan las joyas y el dinero que encuentran a su paso, incluido el de la caja fuerte que estaba en el despacho.

Los ladrones consiguen huir con el botín, todos menos uno, al que Sevda amenaza con un arma. El peor momento está por llegar… El pequeño Adnan sale corriendo de la mansión, el asaltante lo captura. ¿Qué pasará con el hijo de Züleyha? ¿Quién estará detrás de este acto criminal? ¿Todos quedarán a salvo?

Vilento asalto a la mansión Yaman (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.