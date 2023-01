¿Qué pasará en “Tierra amarga”? Antena 3 estrenará un nuevo capítulo de la telenovela turca que cautivó a España con la historia de Züleyha (Hilal Altınbilek), Mehmet (Ibrahim Çelikkol), Fikret (Furkan Palalı), y otros personajes de Çukurova, quienes viven los momentos más impactantes en la cuarta temporada.

En el capítulo del viernes de “Tierra Amarga”, vimos cómo Hakan intentó explicarle a Züleyha por qué no le reveló su verdadera identidad. El joven le dijo que sí llegó a Adana por venganza, pero que terminó por enamorarse de ella.

Sin embargo, Züleyha no creyó en sus palabras y lo echó de su casa. También le devolvió el anillo de compromiso porque no se casará con él. Tras estos eventos, ¿qué pasará en el próximo capítulo de “Tierra amarga”? Aquí te contamos qué se verá en la emisión del lunes 16 de enero por Antena 3.

İbrahim Çelikkol como Hakan Gümüşoglu y Hilal Altınbilek como Züleyha Altun en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN “TIERRA AMARGA” EL LUNES 16 DE ENERO POR ANTENA 3?

En próximo capítulo de “Tierra Amarga”, del lunes 16 de enero, veremos cómo Çolak empieza a sospechar que Betül le esconde algo, por lo que le pone guardaespaldas para que la vigilen.

La joven se molesta mucho con esta decisión ya que no solo no podrá andar con libertad, sino también no podrá verse con Abdülkadir. Esto ocasiona una discusión entre la pareja.

La actriz İlayda Çevik como Betül Arcan Yaman en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Por otro lado, Züleyha tomará varias decisiones para sacar de su vida a Hakan. Sin embargo, antes quiere que el joven le devuelva las acciones de la empresa Yaman. Ella le propone pagárselas, pero él no quiere vendérselas.

Esta situación llevará a Züleyha a tomar medidas extremas. La joven secuestra a Hakan y lo obliga a firmar los papeles de las acciones a punta de pistola.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Tierra amarga” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.