A poco del final de la telenovela “Tierra amarga”, cada uno de los personajes están por conocer los desenlaces de sus historias, así que todos los espectadores deben estar atentos a cada uno de los capítulos restante que se emitirán por la señal de Antena 3.

La historia de Züleyha ha enamorado por un buen tiempo a todos en España, pero el fin está cerca y en el capítulo del martes 21 de febrero seremos testigos de algo que asfaltará el camino de uno de los personajes más queridos.

Se trata de Fikret, el mejor amigo de Züleyha que ha estado enamorado perdidamente de ella por muchísimo tiempo. El espigado personaje hace unas semanas encontró justicia por el asesinato de su tío y ahora tiene una relación con Zeynep.

¿QUÉ PASARÁ EN “TIERRA AMARGA” EL 21 DE FEBRERO?

En el capítulo del martes 21 de febrero de “Tierra amarga” se verá una conversación un poco tensa, pero a la vez sincera entre Fikret y su tía Lütfiye, quien le da unos consejos para que su relación con Zeynep sea mucho mejor de lo que es ahora.

Lütfiye quiere que su sobrino se sincere con su novia y le cuente todo lo relacionado con lo que sentía por Züleyha, pero él no sabe si debe hacerlo o no, pues tiene miedo de que no lo tome muy bien.

La señora es consciente del temor que tiene su sobrino, pero también lo anima hacerlo para que su romance no tenga secretos. Además, le dice que Zeynep se ha mostrado como alguien comprensiva y que sabrá entender.

¿Qué decisión tomará Fikret? ¿Le dirá la verdad a Zeynep o se lo seguirá ocultando?

Fikret quedó con el corazón roto cuando Züleyha se casó con Hakan, pero ahora está enamorado de Zeynep (Foto: Tims & B Productions)

EL NUEVO HORARIO DE “TIERRA AMARGA”

Debido a que la telenovela “Tierra amarga” está llegando a su final, la directiva de Antena 3 ha decidido comenzar la emisión de una nueva telenovela turca en el mismo horario, lo cual ha traído ciertos cambios en la programación.

Con la finalidad de que la audiencia se enganche a “Pecado original”, nueva telenovela que se emitirá en tal franja horaria, “Tierra amarga ha retrasado su inicio para las 18:15 horas.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Tierra amarga” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.