¿Qué pasará en “Tierra amarga”? Muy cerca de su fin la telenovela turca continúa sorprendiendo al público con sus emocionantes episodios. En ese sentido, el drama protagonizado por Hilal Altınbilek, Ibrahim Çelikkol, Furkan Palalı ha despertado el gran interés del público que espera ver cuál será su desenlace. A continuación, conoce lo que ocurrirá en el capítulo del viernes 24 de febrero a través de Antena 3.

El drama estrenado originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova” es transmitido diariamente a través de la señal de Antena 3, en España. En ese país sus fans están a la expectativa de lo que ocurrirá con cada uno de los personajes.

Precisamente, en el último capítulo de “Tierra amarga” se descubrió que Çolak estaba detrás del desperfecto en el automóvil de Lütfiye. Esto lo ordenó para que la mujer pierda la vida en un accidente. Por ello, la policía detiene a uno de sus colaboradores que confiesa la verdad.

Pero la suerte de Çolak ya está echada y es detenido por los efectivos policiales, quienes llegan hasta su mansión. El anciano no cree lo que está ocurriendo, pese a ello, es arrestado.

Por otro lado, los hermanos Keskin planean fugar a Siria y se llevan con ellos a Betül. Por su parte, la joven trata de escapar y al no lograrlo intenta convencer a Abdülkadir de que aún siente algo por él. Sin embargo, el hombre no da su brazo a torcer y no cae en su juego.

Betül quiso huir con todo el dinero, pero Vahap la atrapa (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN “TIERRA AMARGA” EL VIERNES 24 DE FEBRERO?

Nadie se puede perder el próximo capítulo de la telenovela “Tierra Amarga”. En el episodio del viernes 24 de febrero se podrá ver que los hermanos Keskin emprenden la fuga de Turquía.

Para que nadie los reconozca se cambian de ropa para ingresar a la frontera. Pero todo podría complicarse debido a un pedido de Betül, quien les solicita llamar a su madre.

Vahap y Abdülkadir se llevan a Betül (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir le responde que primero deben cruzar la frontera o de lo contrario sería peligroso. Betül se siente sola y extraña a Sermin. Ante la negativa de su pedido la preocupación y angustia la invaden. ¿Traicionará a los Keskin?

Betül quiere hablar con su madre antes de partir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 18:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

El destino los lleva a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz. Para mantener el anonimato, los dos enamorados deciden fingir ser hermanos ante la sociedad local.