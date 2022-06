¿Qué pasará en “Tierra amarga”? La telenovela turca continúa emitiéndose con éxito en España por la señal de Antena 3. Cada semana se emite un nuevo episodio con nuevas revelaciones y misterios, que cuenta con las actuaciones estelares de Hilal Altınbilek, Ugur Günes y Murat Ünalmis, entre otros reconocidos actores que forman parte del elenco.

La producción otomana, conocida en su idioma original como “Bir Zamanlar Çukurova”, ha dejado sorprendido al público español con los últimos sucesos: el nuevo plan de Fikret para acabar con Demir que podría cambiar el rumbo de la historia.

Por otro lado, Züleyha y Demir han pasado la noche juntos y parece que la joven está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor. La pareja se ha reconciliado y ambos se envuelven en una noche mágica llena de pasión. ¿Qué pasará en el capítulo del viernes 24 de junio en “Tierra amarga”? Aquí los detalles.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL VIERNES 24 DE JUNIO DE “TIERRA AMARGA”?

En el próximo capítulo de “Tierra amarga” veremos a Demir ir a casa de Ümit. El joven quiere romper definitivamente con la doctora y más ahora después de su reconciliación con su esposa Züleyha.

Demir busca las palabras adecuadas para finalizar su relación con la médico, pero esta trata de convencerle para que siga manteniendo una relación con ella en “Tierra Amarga”.

Pero, para sorpresa de ambos, la conversación se ve interrumpida por Sevda, que ha llegado hasta la casa de la doctora en busca de Demir. “Sé que se encuentra aquí, así que no me mientas y no me hagas perder el tiempo”, dice la mujer a Ümit.

La actriz Nazan Kesal en el papel de Sevda Çagayan en la telenovela turca “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

Acto seguido, comienza a llamar a gritos al hombre. Este, alertado por el ruido, duda de su deber bajar o no las escaleras. Tras pensarlo, decide quedarse oculto en la sala de estar.

Sevda se macha del lugar sin dar más explicaciones. Lo cierto es que no le ha hecho falta haber visto a Yaman en el interior de la vivienda para confirmar sus sospechas.

Luego, Ümit retoma la conversación con Demir. “Debemos ser prudentes, nadie tiene que conocer nuestra aventura hasta que te divorcies de Züleyha”, comenta la doctora.

La mujer le confiesa al hacendado que se ha enamorado de él. Este se va del lugar sin finalizar su romance con su amante, según dice la reseña del capitulo en la página de Antena 3.

La actriz Hande Soral en el papel de Ümit en la telenovela turca “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Recuerda que puedes ver “Tierra amarga” en España, a través de la cadena Antena 3. Los nuevos capítulos de la serie de televisión también conocida como “Züleyha” se estrenan, de lunes a viernes, a partir de las 5:45 p.m.

Si deseas ver la producción vía streaming, también podrás hacerlo en la plataforma Atresplayer Premium.