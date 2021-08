La telenovela turca “Tierra amarga” continúa batiendo récords de audiencia en España, destruyendo así a su competencia. Desde que se estrenó el pasado 4 de julio de 2021, Antena 3 emite cada semana nuevos capítulos de la historia de Yilmaz (Uğur Güneş) y Züleyha (Hilal Altınbilek), una joven pareja que vive feliz en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen cambian el rumbo de sus vidas.

“Tierra amarga” es líder indiscutible de las tardes, conquistando a más de 1,6 millones de fieles y rozando en algunas emisiones los dos millones, cifras nunca vistas en la tarde de Atresmedia. Aquí un resumen de lo que se viene de la semana del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

Esto es lo que viene esta semana en la telenovela turca que arrasa en audiencia.

Tierra amarga (Foto: Avsar Film)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL LUENES 30 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”

Demir está a punto de matar a Fekeli en la mansión de los Yaman, pero las autoridades llegan a tiempo de impedirlo. Traen una orden de arresto para Demir, acusado de planear el asesinato de Said. A las puertas de la mansión, Yilmaz observa complacido la escena, mientras Hünkar amenaza a Züleyha con arruinarle la vida si piensa aprovechar la detención de Demir para escapar. Por primera vez, Hünkar comienza a mirar a su hijo con sospecha ¿Podrá Gaffur confesar su colaboración con Demir a Hünkar? ¿Se enterará Hünkar de otros planes y secretos relacionados con su hijo?





AVANCE DEL CAPÍTULO DEL MARTES 31 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”

Mientras Demir permanece en prisión, la relación de Yilmaz y Müjgan avanza con paso firme, tanto es así, que Yilmaz invita a la doctora a disfrutar de una cena en su casa a la que también asistirá Fekeli. A la par, Züleyha, rota de dolor y perdida, planteándose escapar, pide ayuda a Sabahattin, necesita su consuelo y sus consejos. Más tarde, Hünkar resolverá todas sus dudas y descubrirá toda la verdad en una conversación que mantendrá con Fekeli y en la que ambos se sincerarán. La estancia de Demir en prisión no está siendo muy agradable.

La relación entre Züleyha y Yilmaz atraviesa uno de sus peores momentos (Foto: Tims & B Productions)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

El sueño de Gaffur de convertirse en parte de la alta sociedad de la zona se viene abajo cuando Demir, desde los calabozos de la comisaría, comunica que no acepta la propuesta de su madre: “Yo no maté a nadie y no dejaré que otro cargue con la culpa”. En este caso, dice la verdad. En paralelo, y después de mucho investigar, Fekeli descubre que el verdadero asesino de Said fue su primo, un joven llamado Bekir que asegura que la muerte fue accidental. La excusa no evita que Ali lo lleve a rastras ante la fiscalía, logrando así que Demir sea liberado ese mismo día. Al caer la noche, Demir regresa a la mansión.

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Demir se marcha con Züleyha, su hijo Adnan y la institutriz Nimet de la mansión donde nació, creció y nunca se había ido, tiene planes para iniciar su nueva vida junto a su familia, alejado de su madre. Züleyha, que piensa que finalmente se ha salido con la suya con Hünkar, aprovechará esta oportunidad para tomar la delantera. Gaffur tratará de sacar partido en la hacienda tras la marcha de Demir, en Tierra amarga. La desaparición de Haminne pondrá a toda la mansión en pie.

Vahide Perçin interpreta a Hünkar Yaman en "Tierra Amarga" (Foto: Avsar Film)

AVANCE DEL CAPÍTULO DEL VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”

Fekeli y Hünkar están cada vez más cerca… Ali se pregunta si podrán recuperar lo que perdieron y confiesa a Hünkar que su corazón late con fuerza cada vez que está cerca de ella. Entretanto, Yilmaz, que se enfrenta a la verdad sobre sí mismo por primera vez, compra un anillo para Müjgan. Pero, Müjgan se siente decepcionada, ¿qué hará la doctora ante esta sorpresa? Entusiasmado con el anillo que compró, Yilmaz busca a Müjgan, quien no acudió a su encuentro… Poco después, Müjgan, de parto, se encuentra en una situación muy comprometida, cara a cara con una pistola apuntando hacia ella.

Tierra amarga (Foto: Avsar Film)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Desde el lunes 30 de agosto y hasta el viernes 3 de septiembre, la cadena de Atresmedia emitirá entre las 5:45 P.M. y las 7:00 P.M. (Hora local española), los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Yılmaz y Züleyha.